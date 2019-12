Blanár: O podpore návratu investičného zlata chce Smer-SD ešte rokovať

Bratislava 3. decembra (TASR) – Podpora pre návrat investičného zlata z britskej Bank of England na Slovensko bude ešte predmetom rokovania. Uviedol to pre TASR poslanec a podpredseda koaličného Smeru-SD Juraj Blanár. Presvedčiť sa budú snažiť aj koaličného partnera Most-Híd.



Nikto podľa Blanára v súčasnosti nepochybuje o tom, že nestabilita vyplývajúca z rokovaní o brexite spôsobuje nedôveru. "Preto pristupujeme k tomuto opatreniu a myslím si, že je to úplne normálne, keď k tomu pristúpili také krajiny ako Nemecko, Francúzsko, aby sme aj my si urobili v tomto poriadok," poznamenal.



Rokovať o podpore tohto návrhu bude Smer-SD ešte aj s koaličným Mostom-Híd. "Pre mňa je dôležité, že majú záujem rokovať o tom a my máme argumenty, ktoré im chceme predostrieť," dodal Blanár.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) zdôraznil, že je zástancom toho, aby sa urobila analýza. Diskutoval o tom aj s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom Kažimírom. "Povieme si, aké sú náklady napríklad na takýto presun, aké by boli prípadné straty a potom otázka je taká, či chceme mať slovenské zlato doma alebo nie," podotkol. V prípade tejto iniciatívy si podľa jeho slov predseda Smeru-SD Robert Fico od neho pýtal podklady. "Ale to rozhodnutie urobil on sám," dodal.



Mimoriadna schôdza podľa Kamenického hovorí o návrate zlata v "nejakom dohľadom čase". Nedá sa to teda urobiť zo dňa na deň, pretože sa ešte vykonávajú s týmto zlatom nejaké operácie. "Viem, že národná banka urobila okamžite opatrenia, že operácie, ktoré sa robia so zlatom, budú na trojmesačnej báze," dodal minister.



NBS zaslala poslancom parlamentného finančného výboru v súvislosti so zlatými rezervami ešte v apríli tohto roka list. Ponechanie investičného zlata v Bank of England po brexite nepredstavuje žiadne dodatočné riziká a preto neodporúča jeho premiestnenie. Vtedajším guvernérom NBS bol Jozef Makúch. NBS poskytla TASR list na základe infozákona.



"Dnes už máme december a situácia sa výrazne zmenila, pretože vieme, že brexit sa naťahuje. Vieme, že hrozí dokonca aj brexit bez dohody a môže to mať naozaj katastrofálne následky," reagoval Blanár.