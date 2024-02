Blanár: Občania sa nemusia báť rozhodnutí v neprospech Slovenska

Žilina 26. februára (TASR) - Občania nemusia mať obavy, že by premiér alebo Slovenská republika prijali rozhodnutia v ich neprospech alebo v neprospech SR. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to povedal v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline v súvislosti s pondelkovým rokovaním vlády SR.



"Podporujem všetky kroky premiéra. Zvolanie bezpečnostnej rady aj mimoriadne zasadnutie vlády, kde si pozíciu pripravil tak, aby sme ju mohli komunikovať aj v Paríži. V tejto fáze by bolo z našej strany neseriózne, aby sme otvárali viac. Pretože všetko sa bude diať na rokovaniach, ktoré čakajú premiéra. Postoj SR je jasný, sme za akékoľvek hľadanie mierových riešení a predovšetkým zastavenie bojov," doplnil.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) po pondelkovom rokovaní vlády vyhlásil, že Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny. Na postoji, s ktorým ide Fico na rokovanie európskych lídrov do Paríža, sa zhodli koaliční partneri. Slovensko podľa jeho slov vylučuje prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny. Vláda bude rešpektovať, pokiaľ k tomuto kroku pristúpi niektorý z členských štátov EÚ a NATO.