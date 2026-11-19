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Blanár ocenil krajanský spolok a podporil Slovákov vo Viedni
Blanár si vo Viedni uctil tiež pamiatku založenia prvej Slovenskej národnej rady položením kytice k pamätnej tabuli na ulici Paniglgasse.
Autor TASR
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Bratislava/Viedeň 19. novembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár odovzdal počas pracovnej cesty v Rakúsku ocenenie Štít priateľstva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rakúsko-slovenskému kultúrnemu spolku pri príležitosti 40. výročia vydávania časopisu Pohľady/Ansichten. Ako historicky prvý člen vlády SR tiež navštívil Komenského školu, ktorá ako jediná inštitúcia v Rakúsku poskytuje deťom slovenskej menšiny dvojjazyčné vzdelávanie od materskej školy až po maturitu. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.
„Oceňujem, že Rakúsko prijalo akt uznania autochtónnych národnostných menšín, medzi ktoré patria aj Slovenky a Slováci, a ukotvilo ho do ústavy. Je to veľmi významný krok, za ktorý som rakúskej strane poďakoval. Vidím priestor na to, aby sme práve toto ukotvenie pretavili do bilaterálnej spolupráce, ktorá môže byť zároveň v oblasti vzdelávania,“ informoval Blanár.
Výučbu v slovenskom jazyku pritom ponúka v plnom rozsahu práve Komenského škola. Je jedinou vzdelávacou inštitúciou slovenskej a českej menšiny v Rakúsku a prevádzkuje ju Školský spolok Komenský, pôsobiaci vo Viedni od roku 1872. Slovenčinu škola ponúka od roku 2004. V súčasnosti ju navštevuje takmer 600 detí od materskej školy po osemročné gymnázium a približne tretina žiakov si volí dvojjazyčnú kombináciu slovenčina – nemčina. S vedením školy a učiteľmi hovoril Blanár o jej fungovaní a podpore slovenčiny v Rakúsku.
„Komenského škola je mimoriadne dôležitým prepojením SR s Rakúskom a predovšetkým s našimi krajanmi. Poskytuje vzdelanie v slovenčine pre deti slovenských rodín, ktoré sa rozhodli žiť vo Viedni alebo blízkom okolí. Vďaka tomu môžu lepšie udržiavať väzbu k svojim slovenským koreňom a uchovávajú si materinský jazyk,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie. O tejto téme diskutoval na štvrtkovom bilaterálnom rokovaní tiež s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinlovou-Reisingerovou.
Pre slovenskú komunitu vo Viedni je dôležitým miestom stretávania aj Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, ktorý vznikol v roku 1982 ako krajanské združenie pre Slovenky a Slovákov v Rakúsku. Organizuje besedy so slovenskými osobnosťami, koncerty, divadelné predstavenia či premietania slovenských filmov. Od roku 2023 sídli spolu so Slovenským školským spolkom SOVA v Slovenskom dome vo Viedni. „Rakúsko-slovenský kultúrny spolok tu už 40 rokov vydáva časopis Pohľady a týmto spôsobom približuje celej našej komunite Sloveniek a Slovákov, čo sa deje v Rakúsku i u nás na Slovensku. Stal sa jedinečným mostom medzi našimi národmi a rovnako medzi Slovenskom a našimi krajanmi,“ vyzdvihol Blanár.
Za túto výnimočnú prácu minister spolok ocenil a predsedovi Vladimírovi Mlynárovi a jeho kolegom odovzdal Štít priateľstva MZVEZ SR. „Štít priateľstva MZVEZ SR je vyjadrením vďaky našej vlasti, ktorú tu zastupujem, za všetko, čo ste urobili. Nech je to dôkaz, že si všímame vašu prácu, pretože má veľký zmysel,“ zdôraznil minister pri odovzdávaní.
Blanár si vo Viedni uctil tiež pamiatku založenia prvej Slovenskej národnej rady položením kytice k pamätnej tabuli na ulici Paniglgasse. V septembri 1848 tam predstavitelia slovenského národného obrodenia na čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom založili prvý celonárodný politický orgán Slovákov. Tabuľu osadil Rakúsko-slovenský kultúrny spolok v roku 1998 s podporou Matice slovenskej.
„Pripomína miesto, kde sa štúrovci stretli a rozhodli sa založiť Slovenskú národnú radu. Je to významný míľnik v histórii nášho národa, pretože tento príbeh, ktorý spája Slovensko s Rakúskom, síce neskončil hneď tak, ako si jeho iniciátori predstavovali, no my im dnes môžeme vyjadriť vďaku a úctu za obetu a odvahu, aj vďaka ktorej dnes máme vlastný národný štát – SR,“ doplnil minister.
„Oceňujem, že Rakúsko prijalo akt uznania autochtónnych národnostných menšín, medzi ktoré patria aj Slovenky a Slováci, a ukotvilo ho do ústavy. Je to veľmi významný krok, za ktorý som rakúskej strane poďakoval. Vidím priestor na to, aby sme práve toto ukotvenie pretavili do bilaterálnej spolupráce, ktorá môže byť zároveň v oblasti vzdelávania,“ informoval Blanár.
Výučbu v slovenskom jazyku pritom ponúka v plnom rozsahu práve Komenského škola. Je jedinou vzdelávacou inštitúciou slovenskej a českej menšiny v Rakúsku a prevádzkuje ju Školský spolok Komenský, pôsobiaci vo Viedni od roku 1872. Slovenčinu škola ponúka od roku 2004. V súčasnosti ju navštevuje takmer 600 detí od materskej školy po osemročné gymnázium a približne tretina žiakov si volí dvojjazyčnú kombináciu slovenčina – nemčina. S vedením školy a učiteľmi hovoril Blanár o jej fungovaní a podpore slovenčiny v Rakúsku.
„Komenského škola je mimoriadne dôležitým prepojením SR s Rakúskom a predovšetkým s našimi krajanmi. Poskytuje vzdelanie v slovenčine pre deti slovenských rodín, ktoré sa rozhodli žiť vo Viedni alebo blízkom okolí. Vďaka tomu môžu lepšie udržiavať väzbu k svojim slovenským koreňom a uchovávajú si materinský jazyk,“ priblížil šéf slovenskej diplomacie. O tejto téme diskutoval na štvrtkovom bilaterálnom rokovaní tiež s rakúskou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti Beate Meinlovou-Reisingerovou.
Pre slovenskú komunitu vo Viedni je dôležitým miestom stretávania aj Rakúsko-slovenský kultúrny spolok, ktorý vznikol v roku 1982 ako krajanské združenie pre Slovenky a Slovákov v Rakúsku. Organizuje besedy so slovenskými osobnosťami, koncerty, divadelné predstavenia či premietania slovenských filmov. Od roku 2023 sídli spolu so Slovenským školským spolkom SOVA v Slovenskom dome vo Viedni. „Rakúsko-slovenský kultúrny spolok tu už 40 rokov vydáva časopis Pohľady a týmto spôsobom približuje celej našej komunite Sloveniek a Slovákov, čo sa deje v Rakúsku i u nás na Slovensku. Stal sa jedinečným mostom medzi našimi národmi a rovnako medzi Slovenskom a našimi krajanmi,“ vyzdvihol Blanár.
Za túto výnimočnú prácu minister spolok ocenil a predsedovi Vladimírovi Mlynárovi a jeho kolegom odovzdal Štít priateľstva MZVEZ SR. „Štít priateľstva MZVEZ SR je vyjadrením vďaky našej vlasti, ktorú tu zastupujem, za všetko, čo ste urobili. Nech je to dôkaz, že si všímame vašu prácu, pretože má veľký zmysel,“ zdôraznil minister pri odovzdávaní.
Blanár si vo Viedni uctil tiež pamiatku založenia prvej Slovenskej národnej rady položením kytice k pamätnej tabuli na ulici Paniglgasse. V septembri 1848 tam predstavitelia slovenského národného obrodenia na čele s Ľudovítom Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hodžom založili prvý celonárodný politický orgán Slovákov. Tabuľu osadil Rakúsko-slovenský kultúrny spolok v roku 1998 s podporou Matice slovenskej.
„Pripomína miesto, kde sa štúrovci stretli a rozhodli sa založiť Slovenskú národnú radu. Je to významný míľnik v histórii nášho národa, pretože tento príbeh, ktorý spája Slovensko s Rakúskom, síce neskončil hneď tak, ako si jeho iniciátori predstavovali, no my im dnes môžeme vyjadriť vďaku a úctu za obetu a odvahu, aj vďaka ktorej dnes máme vlastný národný štát – SR,“ doplnil minister.