Blanár ocenil pokrok Azerbajdžanu v mierových rokovaniach s Arménskom

Valletta 5. decembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo štvrtok na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte rokoval s azerbajdžanským náprotivkom Džejhunom Bajramovom. Na stretnutí ocenil pokrok v mierových rokovaniach s Arménskom, ktoré SR podľa jeho slov plne podporuje. TASR o tom informuje na základe príspevku slovenského ministerstva zahraničných vecí na sociálnej sieti Facebook.



So šéfom azerbajdžanskej diplomacie Blanár naposledy rokoval na Antalyjskom diplomatickom fóre a stretli sa zároveň v rámci májovej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Baku, keď Slovensko a Azerbajdžan povýšili vzájomné vzťahy na úroveň strategického partnerstva.



"Intenzita návštev a rozvoj investično-ekonomických projektov úspešne posilňujú našu spoluprácu, ktorá je pre nás dôležitá aj v oblasti dodávok energetických surovín," uviedol Blanár a potvrdil pozvanie pre azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva na jeho historicky prvú oficiálnu návštevu Slovenska.



Okrem tohto stretnutia rokoval Juraj Blanár aj so šéfom arménskej diplomacie Araratom Mirzojanom. Taktiež spolu hovorili o situácii a stabilite v regióne Južného Kaukazu a o normalizácii vzťahov Arménska s jeho susedmi, najmä s Azerbajdžanom.



Blanár sa stretol aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Hovorili spolu napríklad o dodávkach zemného plynu, vojne na Ukrajine a pripravovanom mierovom summite.



Šéf slovenskej diplomacie sa tiež stretol prvýkrát s novou gruzínskou ministerkou zahraničných vecí Makou Bočorišviliovou. Blanár na stretnutí zdôraznil, že SR je dlhodobo priateľom a podporovateľom Gruzínska. "Povzbudzujeme Gruzínsko v zotrvaní na eurointegračnej ceste, súčasne však SR nezasahuje do vnútorných záležitostí iných štátov, preto rešpektujeme, že tempo integrácie je v kompetencii gruzínskej vlády," dodal.