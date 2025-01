Blanár ocenil slová Kallasovej o ochrane energetickej infraštruktúry

Brusel 27. januára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár privítal v pondelok vyhlásenie šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej, na základe ktorého Európska komisia (EK) podporila SR a Maďarsko v otázke ochrany kritickej energetickej infraštruktúry vrátane potrubí prechádzajúcich cez Ukrajinu na Slovensko. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci ocenil tiež ochotu Kyjeva prepravovať do Európy iný zemný plyn ako ruský. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy slovenského ministerstva zahraničných vecí.



"V prvom rade potrebujeme zabezpečiť energetickú bezpečnosť a stabilitu pre našich občanov, až potom môžeme pomáhať iným," uviedol Blanár. Upozornil, že technické riešenia prepravy plynu cez Ukrajinu sú dlhodobým predmetom rokovaní medzi SR, Ukrajinou, Ruskom, Tureckom a ďalšími aktérmi.



Šéf slovenskej diplomacie uviedol, že rokovania o otázke tranzitu plynu s EK budú pokračovať na úrovni eurokomisára pre energetiku Dana Jörgensena, ktorých súčasťou bude aj Maďarsko.



Podľa Blanára SR od začiatku diskutovala s Kyjevom o možnosti prepravy iného plynu ako ruského cez Ukrajinu. "Ochotu ukrajinskej strany rokovať o takejto preprave vnímame ako vrátenie sa k nami navrhovanému riešeniu, v rámci ktorého sme hovorili o preprave plynu napríklad z Azerbajdžanu," vyhlásil Blanár.



O možnosti prepravovať zemný plyn z Azerbajdžanu do Európy v sobotu hovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa jeho slov tým môže Ukrajina pomôcť aj Slovensku. "Môžeme použiť našu infraštruktúru, ak krajiny v Európe potrebujú zemný plyn. Ale nie ruský zemný plyn," povedal Zelenskyj.



"Slovenská diplomacia bude pokračovať v obhajobe energetických záujmov Slovenskej republiky a zároveň tak aj EÚ, pretože energetická dostupnosť a cena energií zásadne ovplyvňujú konkurencieschopnosť EÚ, ktorá sa v súčasnosti významne znižuje v porovnaní so Spojenými štátmi americkými či Čínou," uzatvára Blanár.