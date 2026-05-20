Blanár odcestoval do Fínska, stretne sa so šéfkou diplomacie
Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v stredu ráno odcestoval na pracovnú cestu do Fínskej republiky. Naplánované má viaceré rokovania i otvorenie honorárneho konzulátu v Tampere.
Šéf slovenskej diplomacie sa v stredu v Helsinkách stretne s ministerkou zahraničných vecí Elinou Valtonenovou, rokovať plánuje aj s predsedom zahraničného výboru parlamentu Johannesom Koskinenom. „Partneri budú diskutovať o ďalšom prehĺbení slovensko-fínskych vzťahov, ako aj o aktuálnych európskych a zahraničnopolitických otázkach,“ priblížil rezort diplomacie.
V rámci zahraničnej pracovnej cesty vo Fínsku čaká Blanára vo štvrtok (21. 5.) v Tampere stretnutie s predstaviteľmi Fínskej obchodnej komory, hovoriť chce o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce, inovácií a investičných príležitostí. Následne minister otvorí Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Tampere.
Po návšteve Fínskej republiky Blanár odcestuje do Švédska, kde sa v piatok (22. 5.) zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie v švédskom meste Helsingborg.
