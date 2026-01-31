< sekcia Slovensko
Blanár odcestoval na pracovnú návštevu juhovýchodnej Ázie
V Jakarte sa Blanár stretne s indonézskym ministrom zahraničných vecí Sugionom.
Bratislava 31. januára (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár v sobotu odcestoval na návštevu juhovýchodnej Ázie. Spolu s podnikateľskou misiou absolvuje do 6. februára pracovnú cestu v Indonézii a Singapure, ktorej cieľom je okrem iného prehĺbenie bilaterálnych vzťahov s dôrazom na politický dialóg a ekonomickú diplomaciu. TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Blanár v úvode svojej návštevy Indonézie otvorí Honorárny konzulát SR na Bali. V Jakarte potom minister otvorí prvé slovensko-indonézske podnikateľské fórum. Pri tejto príležitosti bude rokovať s generálnym tajomníkom Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) Kao Kim Hournom, prijme ho aj predseda Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory (KADIN) Anindya Novyan Bakrie.
V Jakarte sa Blanár stretne s indonézskym ministrom zahraničných vecí Sugionom. Bilaterálne rokovanie bude zamerané na zintenzívnenie dialógu s novou indonézskou vládou s cieľom vytvoriť priestor pre užšiu investičnú a obchodnú spoluprácu.
Ministri budú tiež diskutovať o príležitostiach v obrannom priemysle, energetike, inováciách a digitálnej ekonomike. Po skončení rokovania podpíšu dohodu o bezvízovom styku pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
V závere cesty po juhovýchodnej Ázii sa Blanár presunie do Singapuru, kde ho čaká schôdzka so singapurskou štátnou ministerkou pre zahraničné veci a obchod a priemysel Gan Siow Huang (v prepise: Jen Siao-fang).
Slovensko má podľa MZVEZ záujem nadviazať na veľmi dobrú úroveň vzájomných vzťahov so Singapurom a rozvíjať ich osobitne na multilaterálnej úrovni, keďže obe krajiny spája dôraz na rešpektovanie medzinárodného práva. Záujem je tiež o posilnenie spolupráce v udržateľných technológiách či vede a technike.
Blanár sa v Singapure zúčastní i na programe podnikateľskej delegácie, ktorá bude hľadať možnosti podnikania a investovania v tejto krajine v juhovýchodnej Ázii.
Návrat šéfa diplomacie na Slovensko sa očakáva v piatok 6. februára.
