Blanár odcestuje do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci
Minister sa v rámci pracovného programu v Bruseli zúčastní tiež na neformálnom rokovaní šéfov diplomacií s ministrom zahraničných vecí Arménska Araratom Mirzojanom.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje do Bruselu. V pondelok (15. 12.) sa tam zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou,“ uviedli.
Minister sa v rámci pracovného programu v Bruseli zúčastní tiež na neformálnom rokovaní šéfov diplomacií s ministrom zahraničných vecí Arménska Araratom Mirzojanom.
