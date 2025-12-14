Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Blanár odcestuje do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian

Minister sa v rámci pracovného programu v Bruseli zúčastní tiež na neformálnom rokovaní šéfov diplomacií s ministrom zahraničných vecí Arménska Araratom Mirzojanom.

Bratislava 14. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje do Bruselu. V pondelok (15. 12.) sa tam zúčastní na zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vojna na Ukrajine, vývoj na Blízkom východe a vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou,“ uviedli.

Minister sa v rámci pracovného programu v Bruseli zúčastní tiež na neformálnom rokovaní šéfov diplomacií s ministrom zahraničných vecí Arménska Araratom Mirzojanom.
