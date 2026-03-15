Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Blanár odcestuje do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci

.
Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) v Bratislave v pondelok 16. februára 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

V rámci pracovného programu sa šéf slovenskej diplomacie stretne rovnako so šéfmi diplomacií členských štátov Slavkovského formátu (S3).

Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje v pondelok (16. 3.) pracovný program v Bruseli, kde bude zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.

Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vývoj situácie na Blízkom východe predovšetkým v kontexte vojenskej operácie Spojených štátov amerických a Izraela proti Iránu a vojna na Ukrajine.

Minister sa v Bruseli zúčastní aj na pracovnom obede šéfov európskych diplomacií s ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanjamom Džajšankarom, s ktorým zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie.

V rámci pracovného programu sa šéf slovenskej diplomacie stretne rovnako so šéfmi diplomacií členských štátov Slavkovského formátu (S3).
.

