Blanár odcestuje do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci
V rámci pracovného programu sa šéf slovenskej diplomacie stretne rovnako so šéfmi diplomacií členských štátov Slavkovského formátu (S3).
Bratislava 15. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) absolvuje v pondelok (16. 3.) pracovný program v Bruseli, kde bude zastupovať Slovensko na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu.
Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vývoj situácie na Blízkom východe predovšetkým v kontexte vojenskej operácie Spojených štátov amerických a Izraela proti Iránu a vojna na Ukrajine.
Minister sa v Bruseli zúčastní aj na pracovnom obede šéfov európskych diplomacií s ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanjamom Džajšankarom, s ktorým zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie.
V rámci pracovného programu sa šéf slovenskej diplomacie stretne rovnako so šéfmi diplomacií členských štátov Slavkovského formátu (S3).
Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vývoj situácie na Blízkom východe predovšetkým v kontexte vojenskej operácie Spojených štátov amerických a Izraela proti Iránu a vojna na Ukrajine.
Minister sa v Bruseli zúčastní aj na pracovnom obede šéfov európskych diplomacií s ministrom zahraničných vecí Indie Subrahmanjamom Džajšankarom, s ktorým zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie.
V rámci pracovného programu sa šéf slovenskej diplomacie stretne rovnako so šéfmi diplomacií členských štátov Slavkovského formátu (S3).