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Blanár odcestuje do Grécka na zasadnutie Priateľov západného Balkánu
V rámci pracovného programu v Aténach má navštíviť šéf slovenskej diplomacie Národnú knižnicu Grécka v Kultúrnom centre Nadácie Stavrosa Niarchosa.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje do Grécka, kde sa v pondelok (23. 11.) v Aténach zúčastní na ministerskom zasadnutí skupiny členských štátov Priateľov západného Balkánu. Zároveň absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí Helénskej republiky Jorgosom Gerapetritisom. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Slovenská republika patrí medzi zakladajúcich členov skupiny Priateľov západného Balkánu a aktívne sa zapájame do iniciatív, ktoré podporujú integráciu regiónu do Európskej únie. Už pred 23 rokmi bola na samite v Thessalonikách (Solúne, pozn. TASR) štátom západného Balkánu potvrdená ich európska perspektíva a dnes sa po rokoch konečne približuje naplnenie tohto záväzku,“ vyhlásil Blanár.
Rokovanie sa zameria na udržanie dynamiky rozširovania Únie v nadväznosti na hodnotenie pokroku kandidátov, ktoré Európska komisia zverejnila začiatkom novembra v rámci rozširovacieho balíka. Témou bude aj posilňovanie demokratického vládnutia, právneho štátu a základných práv v kandidátskych štátoch. Do diskusie sa pritom má prvýkrát priamo zapojiť Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Cieľom stretnutia je súčasne vyslať pozitívny signál pred samitom EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční 25. novembra tohto roka v Bruseli.
Popri zasadnutí má Blanár absolvovať bilaterálne rokovanie s Gerapetritisom. Diskutovať majú o slovensko-gréckych vzťahoch, vzájomnej podpore kandidatúr na medzinárodnej úrovni vrátane kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov na roky 2028 - 2029 a situácii na Ukrajine.
V rámci pracovného programu v Aténach má navštíviť šéf slovenskej diplomacie Národnú knižnicu Grécka v Kultúrnom centre Nadácie Stavrosa Niarchosa, kde do jej fondu odovzdá knihy slovenských autorov.
„Slovenská republika patrí medzi zakladajúcich členov skupiny Priateľov západného Balkánu a aktívne sa zapájame do iniciatív, ktoré podporujú integráciu regiónu do Európskej únie. Už pred 23 rokmi bola na samite v Thessalonikách (Solúne, pozn. TASR) štátom západného Balkánu potvrdená ich európska perspektíva a dnes sa po rokoch konečne približuje naplnenie tohto záväzku,“ vyhlásil Blanár.
Rokovanie sa zameria na udržanie dynamiky rozširovania Únie v nadväznosti na hodnotenie pokroku kandidátov, ktoré Európska komisia zverejnila začiatkom novembra v rámci rozširovacieho balíka. Témou bude aj posilňovanie demokratického vládnutia, právneho štátu a základných práv v kandidátskych štátoch. Do diskusie sa pritom má prvýkrát priamo zapojiť Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Cieľom stretnutia je súčasne vyslať pozitívny signál pred samitom EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční 25. novembra tohto roka v Bruseli.
Popri zasadnutí má Blanár absolvovať bilaterálne rokovanie s Gerapetritisom. Diskutovať majú o slovensko-gréckych vzťahoch, vzájomnej podpore kandidatúr na medzinárodnej úrovni vrátane kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov na roky 2028 - 2029 a situácii na Ukrajine.
V rámci pracovného programu v Aténach má navštíviť šéf slovenskej diplomacie Národnú knižnicu Grécka v Kultúrnom centre Nadácie Stavrosa Niarchosa, kde do jej fondu odovzdá knihy slovenských autorov.