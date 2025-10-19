< sekcia Slovensko
Rezort zahraničia:Blanár odcestuje do Luxemburgu na zasadnutie Rady EÚ
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ budú rokovať o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v nedeľu odcestuje do Luxemburgu. V pondelok (20. 10.) sa tam zúčastní zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC). TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ budú rokovať o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach. Hlavnými témami zasadnutia budú vojna na Ukrajine, situácia na Blízkom východe a vzťahy s krajinami indopacifického regiónu. „Diskusia sa zameria aj na zlepšenie koordinácie medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi v oblasti zahraničnej politiky, o čom budú ministri hovoriť počas neformálnych raňajok,“ dodal rezort.
