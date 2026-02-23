Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Blanár odcestuje do Ženevy na zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Šéf rezortu v Ženeve vystúpi tiež na Konferencii o odzbrojení.

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok po rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli odcestuje do Ženevy, kde sa v utorok (24. 2.) zúčastní a vystúpi na 61. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Šéf rezortu v Ženeve vystúpi tiež na Konferencii o odzbrojení a pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine zároveň na sprievodnom ministerskom podujatí When Civilians Become the Target, venovanému situácii na Ukrajine.

V rámci pracovného programu absolvuje Blanár viacero bilaterálnych rokovaní s ministerskými kolegami s cieľom posilniť podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 - 2029.
