< sekcia Slovensko
Blanár odcestuje do Ženevy na zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva
Šéf rezortu v Ženeve vystúpi tiež na Konferencii o odzbrojení.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v pondelok po rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci v Bruseli odcestuje do Ženevy, kde sa v utorok (24. 2.) zúčastní a vystúpi na 61. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Šéf rezortu v Ženeve vystúpi tiež na Konferencii o odzbrojení a pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine zároveň na sprievodnom ministerskom podujatí When Civilians Become the Target, venovanému situácii na Ukrajine.
V rámci pracovného programu absolvuje Blanár viacero bilaterálnych rokovaní s ministerskými kolegami s cieľom posilniť podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 - 2029.
Šéf rezortu v Ženeve vystúpi tiež na Konferencii o odzbrojení a pri príležitosti štvrtého výročia začiatku vojny na Ukrajine zároveň na sprievodnom ministerskom podujatí When Civilians Become the Target, venovanému situácii na Ukrajine.
V rámci pracovného programu absolvuje Blanár viacero bilaterálnych rokovaní s ministerskými kolegami s cieľom posilniť podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre obdobie 2028 - 2029.