Blanár odcestuje v pondelok na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci
Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vojna na Ukrajine a vývoj na Blízkom východe vrátane izraelsko-palestínskeho konfliktu či situácie v Iráne a Sýrii.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v pondelok (23. 2.) do Bruselu na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Hlavnými témami rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ budú vojna na Ukrajine a vývoj na Blízkom východe vrátane izraelsko-palestínskeho konfliktu či situácie v Iráne a Sýrii. V rámci pracovného programu v Bruseli sa Blanár zúčastní tiež na stretnutí šéfov diplomacií s vysokopostaveným predstaviteľom pre Gazu Nikolajom Mladenovom.
