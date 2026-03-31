Blanár odmieta slová opozície o pozícii SR pri sankčných zoznamoch EÚ
Šéf rezortu diplomacie zdôraznil, že rozhodnutia v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ v oblasti sankcií sú prijímané jednomyseľne.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) odmieta vyjadrenia opozície v súvislosti s pozíciou Slovenska pri vyradení konkrétnych Rusov zo sankčného zoznamu Európskej únie. Progresívne Slovensko a SaS podozrievajú Slovensko zo spolupráce s Ruskom na základe medializovaných prepisov telefonátov medzi ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a ministrom zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóm.
„Dnes veľkolepo zverejnili už rok verejne známu informáciu, že v marci 2025 všetkých 27 členských štátov Európskej únie rozhodlo a vyjadrilo súhlas s vyradením siedmich fyzických osôb zo sankčného zoznamu za podkopávanie územnej celistvosti Ukrajiny vrátane Gulbachor Ismailovovej. Takže bude pán Korčok a Progresívne Slovensko nálepkovať ako ruských agentov všetky členské štáty EÚ?“ uviedol Blanár.
Šéf rezortu diplomacie zdôraznil, že rozhodnutia v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ v oblasti sankcií sú prijímané jednomyseľne. So zaradením, ako aj vyradením fyzických alebo právnických osôb zo sankčných zoznamov teda musia súhlasiť všetky členské štáty. Deklaroval, že Slovensko pozorne vyhodnocuje každého človeka, ktorý je alebo by mal byť zaradený na sankčný zoznam.
Utorkové vyjadrenia PS spojil minister s predvolebnou kampaňou v Maďarsku. „Vláda SR sa v žiadnom prípade nenechá vťahovať do opozičných manipulácií a ani do aktuálne vrcholiacej predvolebnej kampane v Maďarsku. No v tejto chvíli je dôležité položiť inú otázku. Ako je možné, že niekto, komu to práve v predvolebnej kampani vyhovuje, nelegálne odpočúva ministra zahraničných vecí členského štátu Európskej únie?“ doplnil Blanár.
Podpredseda PS Ivan Korčok tvrdí, že Blanár dlží verejnosti vysvetlenie, prečo Slovensko chcelo vyradiť konkrétnych Rusov zo sankčného zoznamu a aký bol slovenský záujem. Zároveň vyzval ministra, aby zverejnil počty príslušníkov ruskej diplomatickej misie. „Slovensko sa nespráva ako suverénny štát, ktorý si chráni vlastné záujmy, ale ako krajina, ktorú Moskva a Budapešť používajú ako svojho pešiaka,“ zdôraznil Korčok.
SaS odsúdila kroky vlády Roberta Fica (Smer-SD) „pri rozklade sankčnej politiky EÚ“. „Tieto prepisy jasne potvrdzujú kolaboráciu Ficovej vlády s Ruskom. Namiesto toho, aby chránili európske sankcie a bezpečnosť Slovenska, Fico s Blanárom aktívne pomáhali Kremľu oslabovať tlak na Putina,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS).
Szijjártó mal v telefonáte s Lavrovom povedať, že „spolu so Slovákmi“ predkladá návrh na vyradenie Gulbachor Ismailovovej, sestry ruského miliardára Ališera Usmanova, zo sankčného zoznamu Európskej únie. Ismailovovú únia napokon spolu s ďalšími dvoma ruskými predstaviteľmi vyradila zo zoznamu v marci 2025.
