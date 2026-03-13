Blanár odmieta, že by sa s Andrejevom rozprával o sankčnom zozname
Blanár deklaruje, že SR nikdy sankčný zoznam neblokovala, pričom pripomenul, že zoznam sa schvaľuje jednomyseľne, nie kvalifikovanou väčšinou.
Bratislava 13. marca (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) odmieta, že by sa s novým ruským veľvyslancom na Slovensku Sergejom Andrejevom rozprával o sankčnom zozname. Reaguje tým na tvrdenia opozičného Progresívneho Slovenska (PS), ktoré kritizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR za podporu diskusie o vyradení ruských oligarchov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie (EÚ).
„Ivan Korčok (člen predstavenstva PS, pozn. TASR) ma kritizuje, že som prijal ruského veľvyslanca na Slovensku. Prijal som ho na štandardnej nástupnej návšteve ako novoprichádzajúceho veľvyslanca, ako to robím aj v prípade nových veľvyslancov. Slovenská diplomacia má záujem udržiavať dobré vzťahy aj s Ruskou federáciou a aj s inými krajinami, s ktorými nemusíme vo všetkom súhlasiť. A absolútne odmietam vymyslené Korčokovo tvrdenie, že som sa s ním rozprával o sankčnom zozname,“ uviedol Blanár.
Blanár deklaruje, že SR nikdy sankčný zoznam neblokovala, pričom pripomenul, že zoznam sa schvaľuje jednomyseľne, nie kvalifikovanou väčšinou. „Áno, boli sme pripravení zablokovať tento zoznam pred dvoma rokmi v prípade, ak by členské krajiny EÚ neprijali naše argumenty proti neodôvodnenému zaradeniu Jozefa Hambálka na tento zoznam. Ale toto nebolo potrebné, pretože všetci kolegovia pochopili, že tento náš slovenský občan tam bol zaradený neoprávnene,“ poznamenal Blanár.
Na výzvu Korčoka, aby zverejnil počet zamestnancov ruskej ambasády v Bratislave, reagoval tým, že bývalý minister zahraničných vecí by mal tieto informácie poznať. Poukázal pritom na to, že k znižovaniu počtu diplomatov došlo počas Korčokovho pôsobenia vo funkcii a rovnaký krok následne urobila aj ruská strana voči slovenskej ambasáde v Moskve. „Na tom sa nič nezmenilo,“ tvrdí.
Blanár takisto kritizoval hnutie PS za jeho postoje voči Rusku a prístup k zahraničnej politike. Myslí si, že PS presadzovaním stratégie nekomunikovať s Ruskou federáciou prispieva k zlyhaniu európskej diplomacie.
Člen predstavenstva PS Ivan Korčok tvrdí, že slovenská diplomacia vyradením oligarchov Fridmana a Usmanova zo sankčného zoznamu EÚ podmieňuje súhlas s predĺžením sankcií Únie voči viac než 2600 ruským jednotlivcom a subjektom. Korčok sa pýta, v akom smere ide o konanie v záujme SR. Poukázal pritom na tohtotýždňové stretnutie Blanára s Andrejevom. Korčok takisto ministra vyzval, aby verejnosť informoval, o koľko narástol počet ruských diplomatov na ruskej ambasáde v Bratislave.
