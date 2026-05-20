Blanár odsúdil zaobchádzanie s aktivistami z Global Sumud Flotilla
Veľvyslanectvo SR v Izraeli podľa neho situáciu aktívne monitoruje a prijíma potrebné kroky s cieľom zabezpečiť bezodkladné prepustenie dotknutej občianky SR.
Bratislava 20. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu ostro odsúdil zaobchádzanie s pasažiermi lodí z iniciatívy Global Sumud Flotilla vrátane občianky Slovenskej republiky, ktorá sa mala na tejto flotile nachádzať. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Šéf slovenskej diplomacie podľa svojich slov so znepokojením sleduje konanie izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira voči pasažierom spomínanej flotily. Ben Gvir v stredu zverejnil video, na ktorom sú zobrazení aktivisti na zemi so spútanými rukami a zaviazanými očami.
„Takéto konanie považujem za neprijateľné a v rozpore so základnými princípmi ľudskej dôstojnosti,“ uviedol Blanár.
Veľvyslanectvo SR v Izraeli podľa neho situáciu aktívne monitoruje a prijíma potrebné kroky s cieľom zabezpečiť bezodkladné prepustenie dotknutej občianky SR. „Komunikujeme s jej rodinou a zároveň s izraelskou stranou, ktorú sme požiadali o okamžitú konzulárnu návštevu. Ochrana a bezpečnosť občanov naďalej zostáva našou prioritou,“ tvrdí.
Podľa ministra zahraničných vecí tento prípad poukazuje na nevyhnutnosť dodržiavania medzinárodného práva vrátane medzinárodného práva mora a medzinárodného humanitárneho práva. „Princípy slobody plavby musia byť plne rešpektované a humanitárna pomoc civilnému obyvateľstvu nesmie byť obmedzovaná,“ uzavrel.
Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské vojenské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke je medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová.
Spomínané zábery s aktivistami v stredu kritizovalo viacero krajín vrátane Kanady, Talianska či Francúzska. Zaobchádzanie s aktivistami odsúdila aj eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
