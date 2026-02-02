< sekcia Slovensko
Blanár: Odvetné kroky zo strany Iránu som očakával
Šéf slovenskej diplomacie sa vyjadril počas návštevy Indonézie, kde na ostrove Bali v pondelok otvoril honorárny konzulát.
Autor TASR
Denpasar 2. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v reakcii na zaradenie ozbrojených síl členských štátov EÚ na iránsky teroristický zoznam uviedol, že takýto krok zo strany Teheránu očakával. Šéf slovenskej diplomacie sa vyjadril počas návštevy Indonézie, kde na ostrove Bali v pondelok otvoril honorárny konzulát. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.
Teherán zaradením ozbrojených síl EÚ na zoznam teroristických skupín reagoval na štvrtkové zasadnutie ministrov zahraničných vecí Únie, ktorí sa dohodli na označení iránskych Revolučných gárd (IRGC) za teroristickú organizáciu pre ich úlohu pri potláčaní nedávnych celoštátnych protestov v krajine.
Blanár zdôraznil, že upozorňoval na zváženie všetkých dôsledkov zaradenia IRGC na zoznam teroristických skupín, keďže iránske gardy sú previazané vo všetkých vrstvách spoločnosti a vplývajú na chod štátu a jeho ekonomiku.
„Samozrejme, že odsudzujeme násilné potlačenie protestov, ktoré sa udialo v Iráne, ale upozornil som na túto citlivú tému. Napriek tomu som súhlasil, pretože je potrebné, aby sme mali primeranú odozvu,“ uviedol Blanár. „Očakával som, že iránska strana takúto odvetu urobí, ale pevne verím, že situácia sa nebude v Iráne eskalovať a že Spojené štáty americké nepoužijú silu,“ zdôraznil.
Minister zároveň vyjadril nádej, že v súvislosti s Iránom dôjde k diplomatickému riešeniu a dohode, ktorá zaistí normálnu komunikáciu medzi Iránom, EÚ, USA a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
Šéf slovenskej diplomacie tiež pripomenul, že SR pre zaistenie bezpečnosti svojho personálu už dočasne presunula veľvyslanectvo v Teheráne do susedného Azerbajdžanu.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
