Blanár rokoval o posilnení spolupráce s Bulharskom

Sofia 24. marca (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sa v pondelok stretol s bulharskými predstaviteľmi a vyzdvihol priateľský a konštruktívny dialóg založený na historickej a kultúrnej blízkosti krajín. Hlavnými témami diskusií bolo posilnenie spolupráce, obchodného partnerstva a turizmu, ako aj podpora vstupu Bulharska do eurozóny a do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



"Máme záujem o intenzívne vzťahy s Bulharskom. Naša otvorená diskusia svedčí o výbornej spolupráci na kultúrnej a spoločenskej úrovni, napríklad aj prostredníctvom bulharskej školy pôsobiacej v Bratislave," vyhlásil Blanár.



Počas stretnutia s bulharským rezortným kolegom Georgim Georgievom Blanár vyzdvihol partnerstvo oboch krajín v rámci EÚ, ktoré chce podporiť "na všetkých úrovniach, kde máme spoločný záujem". Ministri sa zhodli na potrebe užšej spolupráce pri ochrane schengenských hraníc v súvislosti s nelegálnou migráciou a aj v otázkach obranyschopnosti EÚ. Partneri tiež vyjadrili záujem zintenzívniť vzájomné aktivity pri podpore cestovného ruchu.



Blanár zdôraznil podporu Slovenska v otázkach vstupu Bulharska do eurozóny aj OECD. Počas svojej návštevy sa stretol aj s bulharským prezidentom Rumenom Radevom.



Slovenský minister zahraničných vecí poďakoval bulharským partnerom za možnosť prepravovať cez ich územie nakúpený ruský zemný plyn prostredníctvom plynovodu TurkStream, ktorého tranzit cez ukrajinské územie bol zastavený. Zároveň vyzdvihol podporu Bulharska na zasadnutí Európskej rady v diskusii o otvorení opätovného transportu cez Ukrajinu.



V rámci pondelkovej cesty do Sofie Blanár tiež navštívil bulharský parlament, kde rokoval s jeho predsedníčkou Natalijou Kiselovou, s predsedníčkou výboru pre energetiku Pavelou Mitovovou a podpredsedom výboru pre európske záležitosti Tomom Bikovom.