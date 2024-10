Blanár: OSN je nenahraditeľná pre medzinárodný dialóg i ochranu práv

New York/Bratislava 24. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár vo štvrtok zdôraznil podľa neho nenahraditeľný význam Organizácie Spojených národov (OSN) ohľadne medzinárodnej spolupráce, dialógu, mierových rokovaní, dodržiavania medzinárodného práva a ochrany ľudských práv. Urobil tak pri príležitosti Dňa Organizácie Spojených národov, ktorý si svet pripomína 24. októbra. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ SR.



Blanár vyzdvihol tieto hodnoty ako hlavné piliere pre svetové spoločenstvo. "Slovensko je rešpektovaná členská krajina OSN a tieto zásady majú pre nás mimoriadny význam," uviedol šéf slovenskej diplomacie, ktorý sa v septembri zúčastnil aj na 79. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.



Od pondelka sa koná séria aktivít a podujatí s názvom "Týždeň OSN na Slovensku" s cieľom zvýšiť povedomie o význame OSN s účasťou 250 študentov stredných a vysokých škôl. Rezort diplomacie taktiež zrealizoval v spolupráci s Detským fondom OSN (UNICEF) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) diskusie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Gymnáziu Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici, Strednej škole Novohradská v Bratislave a na Gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade. Téme vzdelávania budú venované aj diskusné panely na Fóre partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO.



Organizácia Spojených národov vznikla 24. októbra 1945 a v súčasnosti spája 193 členských krajín. Pri jej vzniku zohral kľúčovú úlohu aj slovenský diplomat Ján Papánek, ktorý bol spoluautorom Charty OSN a stal sa prvým zástupcom Česko-Slovenska pri OSN.



Slovenská republika sa stala členom OSN 19. januára 1993 ako 180. členský štát. V rokoch 2006 – 2007 bola nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN a o kreslo v 15-člennom orgáne OSN sa opätovne uchádza na obdobie rokov 2028 až 2029.



V rokoch 2010 – 2012 pôsobilo Slovensko ako člen Hospodárskej a sociálnej rady OSN a od 1. januára 2023 pôsobí v tomto medzinárodnom orgáne znovu na obdobie troch rokov.



Protokolárne najvyššiu pozíciu v rámci OSN – funkciu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN – zastával v rokoch 2017 až 2018 vtedajší minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Stála misia SR pri OSN pôsobí v New Yorku, Ženeve a vo Viedni.