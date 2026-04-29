Blanár otvoril veľvyslanectvo SR v Malajzii
Návšteva ministra v Malajzii sa uskutočnila v rámci jeho tohtotýždňovej cesty v juhovýchodnej Ázii.
Autor TASR
Kuala Lumpur 29. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu slávnostne otvoril veľvyslanectvo SR v Malajzii. Nový zastupiteľský úrad v Kuala Lumpure podľa neho posilní diplomatickú prítomnosť SR v juhovýchodnej Ázii, zlepší podporu pre slovenských občanov v regióne a vytvorí nové príležitosti pre rozvoj ekonomických a politických vzťahov s Malajziou. Priakreditované bude aj pre neďaleký Brunej. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Malajzia je krajina, kde máme veľmi dobré základy pre spoluprácu vrátane dohôd o ochrane investícií či o zamedzení dvojitého zdanenia. Dnešok predstavuje začiatok novej kapitoly v slovensko-malajzijských vzťahoch. Som presvedčený, že táto kapitola bude naplnená konkrétnymi výsledkami, vzájomným porozumením a spoločnými úspechmi,“ uviedol Blanár.
Veľvyslanectvo bude podľa MZVEZ SR pod vedením nového veľvyslanca Petra Spišiaka podporovať prepojenie podnikateľských subjektov a akademických inštitúcií, ako aj výmenu skúseností v sektoroch, kde sa ekonomiky oboch krajín dopĺňajú.
Blanár poukázal na príklady úspešných slovenských firiem v Malajzii pôsobiacich v oblastiach hydrometeorologického merania či biometrických systémov. „Potenciál vidíme najmä vo vodnom manažmente, inováciách, priemyselných technológiách či v jadrovej energetike, kde Slovensko disponuje potrebnou expertízou. Celý reťazec skúseností môžeme ponúknuť malajzijskej strane, ktorá o ňu prejavila záujem,“ zdôraznil minister.
Šéf slovenskej diplomacie tiež ocenil úlohu Malajzie ako stabilného a významného člena Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Označil ju ako stabilnú a rešpektovanú krajinu, pričom SR s ňou spája rešpekt k medzinárodnému právu, podpora multilaterálneho systému a spoločný záujem o stabilitu, prosperitu a udržateľný rozvoj.
Návšteva ministra v Malajzii sa uskutočnila v rámci jeho tohtotýždňovej cesty v juhovýchodnej Ázii. V krajine rokoval so šéfom malajzijskej diplomacie Mohamadom Hasanom, ako aj predsedom Poslaneckej snemovne Joharim Abdulom. Súčasťou programu bolo tiež otvorenie výstavy unikátnych islamských rukopisov zo zbierky Safveta-bega Bašagiča v Múzeu islamského umenia.
