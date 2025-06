Blanár vo Vatikáne vyzdvihol spoločné hodnoty mieru a solidarity

Vatikán 17. júna (TASR) – Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár rokoval v utorok vo Vatikáne s arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý je de facto ministrom zahraničných vecí Vatikánu. Slovensko a Svätá stolica potvrdili intenzívny politický dialóg a spoločné hodnoty mieru a solidarity. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Minister Blanár spolu s Gallagherom vyzdvihli dôležité témy, v ktorých sú názory Slovenska aj Svätej stolice blízke. „Hodnoty, ktoré presadzujeme, sú predovšetkým hodnoty mieru, vzájomného dialógu, solidarity, rešpektu, ale aj humanitárnej pomoci a boja proti extrémizmu,“ uviedol Blanár. Podľa jeho slov ostáva prioritou i snaha o mierové riešenie konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe. „Rovnako ako zosnulý pápež František, aj jeho nástupca – pápež Lev XIV. podporuje mier a diplomaciu pred vojnou,“ povedal šéf diplomacie SR.







Slovensko nachádza zhodu s Vatikánom aj v európskych témach, najmä pri potrebnej integrácii štátov západného Balkánu a krajín Východného partnerstva do Európskej únie. Blanár na stretnutí ocenil mimoriadne aktívne bilaterálne styky medzi Slovenskou republikou a Vatikánom. Pripomenul aj prvé stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho a predsedu vlády SR Roberta Fica s pápežom, v tom čase ešte predchodcom Leva XIV. Františkom.



Šéf slovenskej diplomacie sa zároveň v sprievode hlavy štátu SR zúčastnil na Národnej púti Slovákov do Ríma a Vatikánu pri príležitosti Jubilejného roka 2025 a následne na rozlúčke s pápežom Františkom. Na tento rok pripadá aj 25. výročie od podpísania Základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou. Pri tejto príležitosti by na Slovensko mohol zavítať vysoký predstaviteľ Vatikánu, uvádza MZVEZ SR.