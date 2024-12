Blanár: Podpísanie dohôd s Brazíliou je krokom vpred v spolupráci

Brazília 11. decembra (TASR) - Podpísanie viacerých dohôd medzi Slovenskom a Brazíliou, ale aj nedávna dohoda medzi Európskou úniou (EÚ) a združením Mercosur, sú veľkým krokom vpred vo vzájomnej spolupráci. Vyzdvihol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý ako súčasť delegácie pod vedením premiéra Roberta Fica absolvoval v utorok stretnutie s viceprezidentom Brazílie Geraldom Alckminom a podpis viacerých medzivládnych dohôd a memoránd. Rokoval tiež so svojím brazílskym náprotivkom Maurom Vieirom, informuje z Brazílie osobitný spravodajca TASR.



Za významnú označil napríklad dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá pomôže rozvoju obchodu medzi SR a Brazíliou. Slovensko podľa neho pozitívne prijalo aj minulotýždňovú dohodu medzi EÚ a zoskupením Mercosur, ktorého je Brazília súčasťou. "Pretože ten vzájomný obchod sa významným spôsobom zjednoduší a je to obrovský motivačný prvok pre všetkých tých, ktorí budú mať záujem v tejto obrovskej, viac ako 200-miliónovej krajine podnikať. Máme čo ponúknuť Brazílii, a preto si myslím, že je to veľký krok dopredu," zhodnotil Blanár.



Stretnutie s ministrom zahraničných vecí Brazílie zase Blanára uistilo v tom, že majú veľmi blízko v názoroch na všetky konflikty, ktoré v súčasnosti vo svete prebiehajú. Spoločne podporujú predovšetkým ich mierové riešenia. "Súhlasíme, že je porušenie medzinárodného práva, čo sa udialo na Ukrajine. Ale zároveň si myslíme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Ak si niekto myslí, že môže poraziť atómovú veľmoc, ktorá vlastní viac ako 5000 atómových hlavíc, tak sa veľmi mýli," zdôraznil slovenský minister.



Tento konflikt mal podľa neho absolútne zlý vývoj a diplomacia doteraz zlyhala. "A preto sa dnes diplomacia musí vrátiť späť a musí začať riešiť tento konflikt najskôr prímerím a potom mierovým rokovaním. To je jediné riešenie pre Ukrajinu," dodal Blanár.



S brazílskym náprotivkom majú podľa neho rovnaký pohľad aj na dianie na Blízkom východe, kde dochádza k "masívnemu porušovaniu" humanitárneho a medzinárodného práva. Odmieta pritom dvojaký štandard napríklad pri rešpektovaní rozhodnutí Medzinárodného trestného tribunálu, ktorého je Slovensko členským štátom. "Nedá sa pozerať na dodržiavanie medzinárodného práva tak, že ak ho poruší ten dobrý, tak je to v poriadku a ak ho poruší ten zlý, tak to nie je v poriadku. Na tomto sa spoločne s Brazíliou zhodneme," konštatoval.



Slovensko sa tiež podľa Blanára s Brazíliou zhodne na potrebe reformy Bezpečnostnej rady a ďalších inštitúcií Organizácie Spojených národov (OSN), pretože v súčasnosti už vôbec nezohľadňujú realitu sveta. Krajiny globálneho juhu majú významný podiel na svetovej politike, nemajú však tomu zodpovedajúce zastúpenie. V tejto súvislosti pripomenul nedávnu podporu Brazílie pri jej nestálom členstve v Bezpečnostnej rade, pričom SR sa uchádza o tento post pre obdobie rokov 2028 a 2029. "Pre Slovensko je to absolútne dôležité aj preto, lebo môžeme prispieť k svetovému vývoju v rámci OSN," dodal šéf slovenského rezortu diplomacie.