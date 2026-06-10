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Blanár: Podpora SR v Keni pomáha stabilizovať životy utečeniek
Slovenská republika spolupracuje s organizáciou RefuSHE prostredníctvom programu SlovakAid dlhodobo.
Autor TASR
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Nairobi 10. júna (TASR) – Pod značkou SlovakAid pomáha Slovensko mladým utečenkám a dievčatám zo zraniteľných skupín získať v rámci rozvojového projektu RefuSHE špecifické vzdelanie, začleniť sa do spoločnosti a získať ekonomickú samostatnosť. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas pracovnej cesty v Keni, kde odovzdal šek na podporu projektov v rámci organizácie RefuSHE Kenya vo výške 10-tisíc eur. TASR o tom v stredu informoval Komunikačný odbor MZVEZ.
„Projekt RefuSHE je unikátny, pretože ho vedie organizácia, ktorá sa stará o ženy a dievčatá, ktoré museli utiecť pred chudobou, násilím či konfliktmi z okolitých krajín. A práve s podporou zo Slovenska im poskytujeme možnosť opäť sa integrovať do spoločnosti, nájsť si prácu, stabilizovať seba i svoje rodiny," priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Finančný príspevok podľa jeho slov umožní rozšíriť existujúce vzdelávacie programy o digitálnu gramotnosť, digitálnu bezpečnosť, využívanie umelej inteligencie v digitálnom marketingu a ďalšie praktické technické zručnosti.
Slovenská republika spolupracuje s organizáciou RefuSHE prostredníctvom programu SlovakAid dlhodobo. V rokoch 2021 a 2022 podporila projekty zamerané na rozvoj digitálnych zručností, odborné vzdelávanie a ekonomické posilnenie mladých žien.
Organizácia RefuSHE Kenya sa dlhodobo venuje podpore utečeniek z krajín regiónu, a to predovšetkým z Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Južného Sudánu, ako aj dievčat zo sociálne znevýhodneného prostredia v Keni. Popri odbornom vzdelávaní poskytuje psychosociálnu podporu a pomoc pri začlenení sa na pracovný trh, dodáva MZVEZ.
Blanár uskutočňuje v dňoch 8. – 12. júna 2026 pracovnú cestu do Kene a Tanzánie zameranú na rozvoj politických, ekonomických a rozvojových partnerstiev Slovenskej republiky vo východnej Afrike. Po prílete do Kene odovzdal humanitárnu pomoc Kenskému Červenému krížu, čím Slovenská republika potvrdila záujem pokračovať v rozvojovej a humanitárnej spolupráci s krajinou.
V Nairobi následne otvoril Slovensko-kenské obchodné a rozvojové fórum za účasti historicky najväčšej slovenskej podnikateľskej misie v subsaharskej Afrike. Súčasťou programu boli rovnako bilaterálne rokovania s viceprezidentom Kene Kithurem Kindikim, s predsedom Národného zhromaždenia Mosesom Masikom Wetangulom (viac informácií), ako tiež rokovania so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a generálnou riaditeľkou Úradovne OSN v Nairobi Zainab Hawa Bangurovou a s vedením Programu OSN pre ľudské sídla.
Program pracovnej cesty dnes pokračoval udelením ocenení v rámci ukončenia druhého ročníka kybernetickej bezpečnostnej súťaže CyberGame Kenya (viac informácií), ako aj podporou školy sv. Filipa Neri v Joske, ktorá patrí medzi najúspešnejšie projekty SlovakAid v Afrike. Po ukončení programu v Nairobi sa šéf slovenskej diplomacie presunie do Tanzánie.
„Projekt RefuSHE je unikátny, pretože ho vedie organizácia, ktorá sa stará o ženy a dievčatá, ktoré museli utiecť pred chudobou, násilím či konfliktmi z okolitých krajín. A práve s podporou zo Slovenska im poskytujeme možnosť opäť sa integrovať do spoločnosti, nájsť si prácu, stabilizovať seba i svoje rodiny," priblížil šéf slovenskej diplomacie.
Finančný príspevok podľa jeho slov umožní rozšíriť existujúce vzdelávacie programy o digitálnu gramotnosť, digitálnu bezpečnosť, využívanie umelej inteligencie v digitálnom marketingu a ďalšie praktické technické zručnosti.
Slovenská republika spolupracuje s organizáciou RefuSHE prostredníctvom programu SlovakAid dlhodobo. V rokoch 2021 a 2022 podporila projekty zamerané na rozvoj digitálnych zručností, odborné vzdelávanie a ekonomické posilnenie mladých žien.
Organizácia RefuSHE Kenya sa dlhodobo venuje podpore utečeniek z krajín regiónu, a to predovšetkým z Konžskej demokratickej republiky (KDR) a Južného Sudánu, ako aj dievčat zo sociálne znevýhodneného prostredia v Keni. Popri odbornom vzdelávaní poskytuje psychosociálnu podporu a pomoc pri začlenení sa na pracovný trh, dodáva MZVEZ.
Blanár uskutočňuje v dňoch 8. – 12. júna 2026 pracovnú cestu do Kene a Tanzánie zameranú na rozvoj politických, ekonomických a rozvojových partnerstiev Slovenskej republiky vo východnej Afrike. Po prílete do Kene odovzdal humanitárnu pomoc Kenskému Červenému krížu, čím Slovenská republika potvrdila záujem pokračovať v rozvojovej a humanitárnej spolupráci s krajinou.
V Nairobi následne otvoril Slovensko-kenské obchodné a rozvojové fórum za účasti historicky najväčšej slovenskej podnikateľskej misie v subsaharskej Afrike. Súčasťou programu boli rovnako bilaterálne rokovania s viceprezidentom Kene Kithurem Kindikim, s predsedom Národného zhromaždenia Mosesom Masikom Wetangulom (viac informácií), ako tiež rokovania so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a generálnou riaditeľkou Úradovne OSN v Nairobi Zainab Hawa Bangurovou a s vedením Programu OSN pre ľudské sídla.
Program pracovnej cesty dnes pokračoval udelením ocenení v rámci ukončenia druhého ročníka kybernetickej bezpečnostnej súťaže CyberGame Kenya (viac informácií), ako aj podporou školy sv. Filipa Neri v Joske, ktorá patrí medzi najúspešnejšie projekty SlovakAid v Afrike. Po ukončení programu v Nairobi sa šéf slovenskej diplomacie presunie do Tanzánie.