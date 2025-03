Blanár: Podpora Ukrajiny bude na rozhodnutí štátov

Bratislava 7. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odmieta dezinterpretácie výsledkov mimoriadneho zasadnutia lídrov Európskej únie o Ukrajine a budúcnosti európskej obrany. Slovensku podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) nevyplývajú zo samitu žiadne záväzky a povinnosť vojenskej ani finančnej pomoci Ukrajine. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ. Blanár dodal, že premiér Robert Fico (Smer-SD) "suverénne" obhájil energetickú bezpečnosť SR a udržateľné ceny energií, čo je náš dôležitý národný záujem.



"Akákoľvek takáto podpora či bezpečnostné záruky pre Ukrajinu budú záležitosťou a rozhodnutím jednotlivých členských štátov, pričom Slovensko konzistentne a jednoznačne opakuje, že nebude poskytovať vojenskú pomoc zo zásob Ozbrojených síl SR a že na Ukrajinu svojich vojakov nepošle," vyhlásil minister zahraničných vecí. Pripomenul tiež, že Slovensko principiálne nevstupuje do záležitostí iných štátov, a preto rešpektuje rozhodnutia ostatných európskych partnerov.



Vo vyhlásení popri Slovensku ďalších 25 členských štátov EÚ uznalo, že zrušenie tranzitu plynu cez Ukrajinu je problém a nie je možné tolerovať súčasný stav. "Je to vôbec prvýkrát, čo európski lídri v tejto súvislosti priamo vyzývajú Európsku komisiu a Ukrajinu na riešenie tejto situácie," zdôraznil Blanár. Vyjadrenia z najvyššej európskej úrovne podľa jeho slov berú do úvahy slovenské záujmy a predstavujú silnú podporu pre vládu SR do ďalšieho dialógu s eurokomisiou a Ukrajinou o obnovení tranzitu plynu. Momentálne v Bruseli rokuje ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



V záveroch k obrane sa všetci lídri 27 členských štátov zhodli, že Európa musí posilniť svoju obranyschopnosť a prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju obranu a bezpečnosť. SR podľa MZVEZ víta najmä rozšírené možnosti, ako zlepšiť financovanie obrany a posilniť tak európsky, ako aj slovenský obranný priemysel. Slovenská republika sa v nasledujúcich politických a technických diskusiách na úrovni EÚ zameria predovšetkým na to, aby mohli investície z európskej úrovne do obrany smerovať do infraštruktúry s dvojakým využitím, čiže na civilné aj vojenské účely, ako sú napríklad cesty, mosty či nemocnice. "Všetky návrhy budeme naďalej dôsledne posudzovať s ohľadom na slovenské národné záujmy tak, ako to vláda SR presadzuje od začiatku svojho pôsobenia," uzavrel Blanár.