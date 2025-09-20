Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Blanár podporil Estónsko po narušení jeho vzdušného priestoru Rusmi

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR
Bratislava/Tallin 20. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v piatok vyjadril plnú podporu Estónsku v súvislosti s narušením jeho vzdušného priestoru ruskými lietadlami.

"Takéto porušenia suverenity a medzinárodného práva sú neprijateľné. Podporujeme konzultácie, o ktoré Estónsko požiadalo podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy," uviedol Juraj Blanár na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.

Podľa estónskej armády tri stíhačky typu MiG-31 v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút.

Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne. Požiadalo tiež o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.

Hovorkyňa NATO Allison Hartová oznámila, že Severoatlantická rada sa zíde začiatkom budúceho týždňa a bude rokovať o piatkovom incidente.

Kremeľ popiera narušenie vzdušného priestoru Estónska. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské lietadlá „neodbočili z dohodnutej letovej trasy a nenarušili estónsky vzdušný priestor“. Stroje podľa Moskvy leteli nad neutrálnymi vodami Baltského mora, vo vzdialenosti viac než tri kilometre od estónskeho ostrova Vaindloo.
