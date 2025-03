Blanár pokračuje v pracovnej ceste, presunul sa do Írska

Dublin 28. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár po dvojdňovej návšteve Holandska odcestoval vo štvrtok (27. 3.) na pracovnú návštevu Írska. Pokračuje tak vo svojej pracovnej ceste, na ktorej je od stredy (26. 3.), informuje osobitný spravodajca TASR.



V Dubline rokoval vo štvrtok večer so štátnym tajomníkom írskeho ministerstva pre bývanie, súčasne vykonávajúcim mandát poslanca írskeho parlamentu Johnom Comminsom. Diskutovali o rozvoji bilaterálnej spolupráce v oblasti sociálnej politiky, bývania a regionálneho rozvoja. Na Veľvyslanectve SR v hlavnom meste Írska sa Blanár stretol aj so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.



V piatok bude šéf slovenskej diplomacie rokovať so svojím rezortným partnerom Simonom Harrisom, ktorý je podpredsedom vlády, ministrom zahraničných vecí a obchodu a zároveň ministrom obrany Írska. Ministri budú diskutovať o prehĺbení slovensko-írskej spolupráce a možnostiach rozvoja aktivít v hospodárskej a investičnej oblasti. Venovať sa budú tiež téme európskej bezpečnosti a obrany, ako aj vývoju situácie na Ukrajine.











(osobitný spravodajca TASR Vladimír Jombík)