Blanár: Pomoc pre Ukrajinu nesmie ovplyvniť agrárnu a kohéznu politiku

Brusel 11. decembra (TASR) - Ukrajinské očakávania ohľadom prístupového procesu a štvorročnej finančnej pomoci dominovali pondelňajším rokovaniam Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár, informuje spravodajca TASR.



Hlavnou témou rokovania Rady ministrov bol nastávajúci summit EÚ (14.-15.12). Ten bude z pohľadu Ukrajiny dôležitý, lebo lídri budú rozhodovať nielen o tom, či sa otvoria prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom, ale aj o revízii viacročného finančného rámca, kde podľa predstáv Európskej komisie by EÚ mala poskytnúť balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur na obdobie 2024 - 2027.



Ministri zároveň hovorili aj o príprave 12 balíka sankcií EÚ voči Rusku za vedenie vojny voči Ukrajine a o tzv. Európskom mierovom nástroji.



Podľa Blanára Ukrajina pred spustením prístupového procesu musí ukázať, čo všetko splnila z požadovaného balíka siedmych odporúčaní eurokomisie. Tri splnené body už exekutíva EÚ eviduje a šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba v pondelok svojim kolegom z EÚ potvrdil aj prijatie ďalších dvoch zákonov - v oblasti boja proti korupcii a ochrany menšín a menšinových jazykov. Znamená to, že ešte zostalo naplniť dva posledné body.



"Jedna vec je prijať a druhá implementovať všetky tieto opatrenia, pričom aj Ukrajinci si uvedomujú, že to bude bolestivá a strastiplná cesta, ako to dnes nazval aj Kuleba," skonštatoval Blanár.



Dodal, že čo sa týka balíka pomoci pre Ukrajinu, pre Slovensko je kľúčových viacero vecí, čo na summite EÚ prednesie aj premiér Robert Fico.



Navrhnutá suma 50 miliárd eur z rozpočtu EÚ nesmie mať podľa Blanára dopad na spoločnú poľnohospodársku a kohéznu politiku Únie a z tejto sumy treba vyčleniť položky aj na pohraničnú infraštruktúru krajín susediacich s Ukrajinou, čo sa týka aj Slovenska.



"To je podľa mňa potrebné pre budúci rozvoj a veľmi dôležité to bude hlavne pre obnovu Ukrajiny," uviedol Blanár.



Pri dolaďovaní dvanásteho balíka sankcií má Slovensko podľa Blanára požiadavku, aby bola predĺžená výnimka na predaj produktov bratislavskej rafinérie, hlavne do Česka, ale tiež pokračovanie produkcie pre Ukrajinu, čo sa týka najmä nafty. V tomto smere požiadal o podporu ostatné členské štáty EÚ a vyjadril presvedčenie, že k dohode dôjde ešte pred štvrtkovým summitom. Zdôraznil, že pri najnovšom balíku sankcií slovenská vláda dohliadne predovšetkým na to, aký bude mať tento balík dopad na slovenskú ekonomiku.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)