VIDEO: Blanár zastúpi Fica na mierovej konferencii o Ukrajine v Ženeve

Brusel 27. mája (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár zastúpi premiéra SR Roberta Fica na júnovej mierovej konferencii o Ukrajine v Ženeve. Minister to potvrdil po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Blanár pripomenul, že ministri zahraničných vecí EÚ sa zaoberali najmä situáciou na Ukrajine a v Pásme Gazy. Spresnil, že súčasná situácia na Ukrajine je veľmi zlá, lebo došlo k otvoreniu ďalšieho frontu, pričom Rusko postupuje, aj keď iba "malými krokmi".



"Ukrajina volá predovšetkým po pomoci v podobe protivzdušnej obrany. Minister Dmytro Kuleba požadoval sedem systémov Patriot, zatiaľ, pokiaľ mám dobré informácie, by to mal byť iba jeden systém Patriot," opísal situáciu Blanár.







Zopakoval, že z pohľadu Slovenska zostáva podstatné to, čo súčasná vláda hovorí od svojho nástupu - že treba maximálne podporovať mierové riešenia. Aj preto v Bruseli vyhlásil, že najdôležitejšie bude to, čo sa udeje na mierovej konferencii v Ženeve 15. a 16. júna.



Vyjadril nádej, že na tejto konferencii sa zúčastní čo najviac krajín, aj "globálni hráči globálneho juhu", predovšetkým Čína. Podľa jeho slov bez nich nie je možné garantovať výsledky mierovej konferencie, ktoré by mohlo akceptovať aj Rusko.



"Ruská federácia naznačila, že na tejto konferencii sa nezúčastní a že akýkoľvek záver konferencie bude brať ako ultimátum. Som však aj trochu pozitívne naladený, lebo sú informácie o tom, že ďalšia mierová konferencia by mala pokračovať v Saudskej Arábii, kde by už mohla byť pozvaná aj Ruská federácia. Toto je kľúčové z hľadiska ďalšieho vývoja konfliktu na Ukrajine," vysvetlil.



Na otázku TASR, kto bude zastupovať Slovensko na júnovej konferencii v Ženeve, Blanár pripomenul, že premiér Fico svoju osobnú účasť prisľúbil v apríli ukrajinskému premiérovi Denisovi Šmyhaľovi počas spoločného zasadnutia vlád v Michalovciach, čo sa však zmenilo po atentáte v Handlovej 15. mája.



"Po atentáte na premiéra Roberta Fica nemôžeme garantovať jeho účasť, pretože stále je v intenzívnej starostlivosti, takže ja som prebral túto pozíciu a zúčastním sa ako minister zahraničných vecí za Slovensko na tejto mierovej konferencii," odkázal Blanár.



Blanár: Štátnosť Palestíny majú uznať všetci, čo hovoria o dvojštátnom riešení



Celkový obraz toho, ako ukončiť konflikt na Blízkom východe, je známy - nepôjde to bez uznania palestínskej štátnosti. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár to uviedol v pondelok v Bruseli po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, informuje spravodajca TASR.



Blanár pripomenul, že ministri zahraničných vecí EÚ sa pre "katastrofickú" situáciu v Pásme Gazy už v nedeľu večer stretli s diplomatmi z niekoľkých arabských krajín, ktoré sa snažia podporiť prímerie medzi Palestínčanmi a Izraelom. Toto stretnutie iniciovalo Nórsko a Saudská Arábia.



"Hovorili sme predovšetkým o tom, čo vlastne chceme dosiahnuť. Bolo povedané, že už vieme, ako to celé má skončiť. To znamená prímerie, humanitárna pomoc a dvojštátne usporiadanie týchto dvoch krajín," opísal situáciu.







Podľa neho to znamená uznanie Palestíny na všetkých úrovniach. Teraz je dôležité "poskladať všetky diely tohto puzzle", čo nepôjde bez uznania Palestíny ako štátu. A k tomu by podľa neho mali prikročiť aj iné krajiny, najmä ak tvrdia, že jediným riešením tejto krízy je dvojštátne riešenie Izraela a Palestíny.



Viacero európskych krajín sa v utorok chystá uznať štátnosť Palestíny. Blanár pripomenul, že Slovensko prebralo záväzky Československa z roku 1988 o uznaní Palestíny. A dodal, že 10. mája Slovensko na Valnom zhromaždení OSN hlasovalo za posilnenie členstva Palestíny v OSN.



"Toto sú kroky smerom k definitívnemu riešeniu po tom, keď už bude nejaké prímerie a mier," povedal Blanár. Dodal, že dôležité to bude nielen pre Palestínu, ale aj Izrael, keďže tu ide o nastolenie udržateľného mieru.



Pondelňajšie rokovania sa konali aj za prítomnosti diplomatov zo Saudskej Arábie, Jordánska, Egypta, Spojených arabských emirátov a Kataru a generálneho tajomníka Ligy arabských štátov (LAŠ). Tieto krajiny majú podľa Blanára jasnú predstavu o jednotlivých krokoch potrebných na vyriešenie krízy. Zaujal ho postoj Jordánska k doriešeniu "teritoriálnej integrity" Palestíny, teda spresneniu hraníc tohto štátneho útvaru podľa územia z roku 1967.



Rada ministrov EÚ odsúdila agresívne správanie sa židovských osadníkov na okupovaných územiach na Západnom brehu Jordánu. Podľa zástupcov arabských štátov sa agresivita osadníkov strojnásobila, pričom takéto aktivity neprispievajú k dosiahnutiu mieru.



"Ten záver, aj keď veľmi ťažký, je, že sa bude diskutovať na spoločnej báze s Izraelom v rámci Asociačnej dohody EÚ s Izraelom. Budeme komunikovať, že je potrebné, aby Izrael rešpektoval rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, že treba zastaviť boje v Rafahu a že je potrebné obnoviť čo najviac priechodov z Izraela a Egypta, aby mohla prúdiť dostatočná humanitárna pomoc pre Palestínčanov," povedal Blanár. Pripomenul, že Palestínčania sú vystavení hladomoru, nedostatku zdravotnej starostlivosti a pitnej vody a každý deň si izraelské vojenské operácie vyžiadajú obete na civilistoch, vrátane žien a detí.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)