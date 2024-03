Blanár považuje odloženie konzultácií s vládou ČR za vstup do kampane

PREČÍTAJTE SI AJ: Blanár sa v Antalyi stretol so šéfom ruskej diplomacie Lavrovom

Bratislava 10. marca (TASR) - Rozhodnutie českého kabinetu odložiť medzivládne konzultácie so Slovenskom je nepochopiteľné. Myslí si to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Považuje to za vstup do kampane pred prezidentskými voľbami. Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Dubéci (PS) to odmieta. Krok českej vlády je podľa neho štandardným diplomatickým nástrojom. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12." skonštatoval Dubéci. Zároveň poukázal na kritiku zahraničnej politiky SR aj zo strany iných štátov. "" doplnil.Minister reagoval, že robia zahraničnú politiku na štyri svetové strany. Nesúhlasí s tvrdeniami o izolácii. V tejto súvislosti pripomenul, že česká vláda zrušila len jedno stretnutie.povedal. Slovensko a Česko majú podľa neho nadštandardný vzťah a rozhodnutie českej vlády na tom nič nezmení.Dubéci tiež skritizoval kroky slovenskej vlády v rámci zahraničnej politiky. Odmietol napríklad stretnutie Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Blanár reagoval, že to bolo súčasťou diplomatického fóra." podotkol. Rokovať mali aj o mierovom pláne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten podľa ministra nemá šancu na úspech.Blanár zároveň potvrdil, že Slovensko nepozvali na telekonferenciu o Ukrajine vo Francúzsku. Označil to za pochopiteľné. "" uzavrel. Poslanec za tým vidí znak izolácie.