Blanár považuje za nevyhnutné vrátiť mier do slovníkov diplomacie

Bratislava 24. apríla (TASR) - Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) považuje za nevyhnutné, aby sa dialóg, uplatňovanie rovnakých štandardov a mier vrátili do slovníkov diplomacie. Pripomenul, že Slovensko podporuje multilateralizmus a diplomaciu za mier. Uviedol to pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa multilateralizmu a mierovej diplomacie.



"Vzájomná podpora, komunikácia, vytváranie a posilňovanie partnerstiev nikdy nehrali takú dôležitú úlohu ako dnes, v čase výrazných geopolitických zmien a bezpečnostných hrozieb," uviedol minister. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pripomenulo, že vláda SR sa vo svojom aktuálnom programovom vyhlásení zaviazala podporovať medzinárodné právo a ochranu ľudských práv nielen na Slovensku, ale tiež ako prioritu v rámci pôsobenia SR v medzinárodných organizáciách. Preto by mali podľa Blanára aktivity pri napĺňaní týchto cieľov viesť k tomu najdôležitejšiemu, a tým je mier.



"Naša zahraničná politika aktívne presadzuje využívanie nástrojov mierovej diplomacie, ako sú predovšetkým rokovania, dodržiavanie medzinárodných dohôd a diplomatické úsilie, pretože bez nich sa nepodarí nájsť mierové riešenia sporov a konfliktov medzi štátmi," deklaroval Blanár s tým, že vojnové riešenie nepovažuje za cestu a je kľúčové otvoriť rokovania, ktoré sú nevyhnutnou bránou k mieru. Dodal, že bez hľadania diplomatických riešení sa žiadne vojny neskončia.



Medzinárodný deň multilateralizmu a diplomacie za mier sa každoročne pripomína 24. apríla. Jeho dôležitým cieľom je podľa ministerstva vyzdvihnúť základné princípy multilateralizmu - zásadnej úlohy medzinárodnej spolupráce pri riešení globálnych výziev - ako prostriedku na presadzovanie a podporu mieru, trvalo udržateľného rozvoja a ľudských práv.