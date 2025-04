Blanár požiadal Španielsko o poskytnutie systému protivzdušnej obrany

Brusel 3. apríla (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár požiadal Španielsko o možnosť poskytnutia systému protivzdušnej obrany na území SR na základe rotačného systému, kým si Slovensko nezabezpečí vlastnú ochranu vzdušného priestoru. Blanár to oznámil vo štvrtok na sociálnej sieti Facebook po bilaterálnom rokovaní so španielskym náprotivkom Josém Manuelom Albaresom v Bruseli, kde sa koná zasadnutie ministrov zahraničných vecí krajín NATO. Informuje o tom TASR.



Blanár svojho rezortného kolegu o systém PVO požiadal v súvislosti s prítomnosťou španielskych vojakov na Slovensku v rámci vysunutej prítomnosti na východnom krídle Aliancie. Albares podľa jeho slov túto myšlienku politicky podporil a bude o nej ďalej komunikovať s predstaviteľmi španielskej vlády. Blanár očakáva, že SR si vlastný vzdušný priestor zabezpečí do konca roku 2026.



Šéf španielskej diplomacie zároveň pozval Blanára na oficiálnu návštevu Madridu. Dohodli sa, že sa uskutoční začiatkom júna. O jej presnom termíne sa Blanár nateraz nezmienil. V Bruseli na okraj ministerského zasadnutia spolu rokovali o bezpečnostnej spolupráci a bilaterálnych témach.



„Španielsko je naším 12. najvýznamnejším obchodným partnerom a som rád, že počet slovenských firiem investujúcich v tejto krajine neustále rastie. Chceme rozvíjať naše ekonomické aktivity, či už v automobilovom priemysle, infraštruktúre, energetike či obrane,“ uviedol Blanár.