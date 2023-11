Blanár: Pri balíku protiruských sankcií požaduje Smer dosahovú štúdiu

Bratislava 18. novembra (TASR) - Pri dvanástom balíku protiruských sankcií zo strany Európskej únie bude Smer-SD požadovať dosahovú štúdiu ich účinkov nielen na EÚ, ale aj samotné Slovensko. Za červenú čiaru označuje nukleárne palivo. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Pri palive sa zhoduje s poslancom Národnej rady SR Tomášom Valáškom (PS), nie však v tom, aký dosah mali doterajšie sankcie na samotné Rusko.



"Naša červená čiara je, že tam nesmie byť nukleárne palivo, pretože zatiaľ naše atómky ešte nie sú dostatočne transformované na to, aby sme dokázali fungovať s iným, náhradným palivom. Toto tam určite nemôže byť," zdôraznil Blanár s tým, že Európska únia zjavne v tomto počúva.



V tomto sa opozičné PS zhoduje podľa Valáška so Smerom-SD. Ak by sa podľa neho nukleárne palivo v balíku sankcií objavilo, vetovala by to akákoľvek vláda. "Keď nemáme alternatívu, potrebujeme si vyrokovať alternatívu," poznamenal Valášek. Predošlé sankčné balíky proti Rusku však obhajuje. Poukazuje na to, že viedli k tomu, že Rusko nedokázalo vyzbrojiť svoju armádu tak, aby to dokázalo bez sankcií. Blanár však oponuje, že Rusko sankčná politika nezastavila, dosah to skôr malo aj na slovenské podniky.



Blanár tiež zopakoval, že Smer-SD je za členstvo Slovenska v EÚ aj NATO, postoje v tomto smere strana nezmenila. Nehovorí dopredu, že bude niečo vetovať, na prvom mieste však musí byť SR. Hovorí o suverénnej zahraničnej politike. Valášek v súvislosti s vládnym programom kritizuje, že podsúva, že predošlé vlády pristupovali k zahraničnej politike "kolenačkovo". Označuje to za fakticky nesprávne i nebezpečné. "Tým, že delegitimizujú názory iných, nepočúvajú ani ich dobré nápady," poznamenal.



Blanár tiež pozitívne vníma legálnu migráciu, je však dôrazne proti tej nelegálnej. Aktivity ministerstva vnútra víta. Avizuje, že treba robiť odstrašujúcu politiku. Hovoriť však treba aj o fungovaní schengenu. Valášek súhlasí s tým, že nelegálnu migráciu treba riešiť, ale nie "pračudným" alebo kurióznym polovojenským cvičením, ktorým "neodstrašíte ani králika". S krajinami, ktoré nezvládajú nápor azylantov, treba nejakým spôsobom ukázať solidaritu.



Smer-SD taktiež podporuje finančnú pomoc pre Ukrajinu. Je pripravený na diskusiu, má však podmienky. Peniaze musia byť využité na to, na čo majú a nemôžu sa stratiť. Nemôže to mať dosah na kohéznu, ani spoločnú poľnohospodársku politiku a zároveň musia ísť peniaze aj na obnovu infraštruktúry v dotyku s Ukrajinou. Dôležitosť finančnej pomoci vníma aj Valášek, aj s ohľadom na to, že Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré s Ukrajinou susedia. Krajina tak môže v budúcnosti profitovať z cezhraničného obchodu. Súhlasí s tým, že treba prísne dohliadať na prerozdelenie pomoci.