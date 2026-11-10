< sekcia Slovensko
Blanár pricestoval do Číny, rokovať bude aj o slovenskom exporte
Čína je podľa ministerstva najväčším obchodným partnerom SR mimo Európy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 10. novembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok pricestoval do Číny, kde bude rokovať o rozvoji slovensko-čínskeho strategického partnerstva a podpore slovenského exportu. V Pekingu sa stretne so svojím čínskym náprotivkom Wang Im, otvorí Slovenský inštitút a zúčastní sa na slovensko-čínskom podnikateľskom fóre. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval rezort diplomacie, píše TASR.
„Čína je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a 2. najväčšou ekonomikou sveta. S takýmto partnerom potrebujeme viesť priamy, vecný a suverénny dialóg, ktorý vychádza z našich národno-štátnych záujmov rešpektujúc ukotvenie SR v EÚ a NATO,“ uviedol Blanár.
Cieľom návštevy je podľa Blanára tiež dosiahnuť vyváženejší obchod s Čínou. „Preto ma do Pekingu sprevádzajú slovenské spoločnosti a preto čínskym investorom tlmočíme z najvyššej úrovne, že podporujeme ich záujem o Slovensko,“ zdôraznil minister s tým, že SR očakáva projekty s vyššou pridanou hodnotou, do ktorých sa zapoja slovenskí dodávatelia, univerzity a výskumníci.
Čína je podľa ministerstva najväčším obchodným partnerom SR mimo Európy. Konkrétnym obchodným príležitostiam pre slovenské firmy bude venované slovensko-čínske podnikateľské fórum.
Blanár bude počas prvého dňa programu rokovať s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im o ďalšom rozvoji strategického partnerstva, vzťahoch medzi EÚ a Čínou, vojne na Ukrajine či slovenskej kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.
Pracovná cesta Blanára potrvá do 16. novembra. V dňoch 12. až 15. novembra bude pokračovať na Filipínach, kde pôjde o prvú oficiálnu návštevu ministra zahraničných vecí SR po 11 rokoch. V Manile otvorí prvé rezidentné Veľvyslanectvo SR v krajine a na ministerskom zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpíše prístupovú listinu Slovenska k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii.
„Čína je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a 2. najväčšou ekonomikou sveta. S takýmto partnerom potrebujeme viesť priamy, vecný a suverénny dialóg, ktorý vychádza z našich národno-štátnych záujmov rešpektujúc ukotvenie SR v EÚ a NATO,“ uviedol Blanár.
Cieľom návštevy je podľa Blanára tiež dosiahnuť vyváženejší obchod s Čínou. „Preto ma do Pekingu sprevádzajú slovenské spoločnosti a preto čínskym investorom tlmočíme z najvyššej úrovne, že podporujeme ich záujem o Slovensko,“ zdôraznil minister s tým, že SR očakáva projekty s vyššou pridanou hodnotou, do ktorých sa zapoja slovenskí dodávatelia, univerzity a výskumníci.
Čína je podľa ministerstva najväčším obchodným partnerom SR mimo Európy. Konkrétnym obchodným príležitostiam pre slovenské firmy bude venované slovensko-čínske podnikateľské fórum.
Blanár bude počas prvého dňa programu rokovať s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im o ďalšom rozvoji strategického partnerstva, vzťahoch medzi EÚ a Čínou, vojne na Ukrajine či slovenskej kandidatúre na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.
Pracovná cesta Blanára potrvá do 16. novembra. V dňoch 12. až 15. novembra bude pokračovať na Filipínach, kde pôjde o prvú oficiálnu návštevu ministra zahraničných vecí SR po 11 rokoch. V Manile otvorí prvé rezidentné Veľvyslanectvo SR v krajine a na ministerskom zasadnutí Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpíše prístupovú listinu Slovenska k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii.