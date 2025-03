Blanár prijal generálneho tajomníka Stáleho arbitrážneho dvora

Bratislava 12. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v stredu prijal generálneho tajomníka Stáleho arbitrážneho dvora Marcina Czepelaka, ktorý v SR absolvoval aj expertné rokovania so zástupcami ministerstva zahraničných vecí a financií. Zamerané boli na posilnenie spolupráce, a to aj prostredníctvom takzvanej hostiteľskej dohody, ktorá by umožnila konanie arbitráží administrovaných Stálym arbitrážnym dvorom na území SR. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Naša vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala a principiálne presadzuje podporu medzinárodného práva a mierového riešenia sporov. Tieto hodnoty považujeme za prioritu a piliere, o ktoré by sa malo opierať celé medzinárodné spoločenstvo," vyzdvihol Blanár. Minister zároveň zdôraznil, že riešenie sporov mierovými prostriedkami je tou najsprávnejšou cestou.



Blanár na stretnutí potvrdil záujem SR o posilnenie spolupráce so Stálym arbitrážnym dvorom. S Czepelakom preto hovorili o možnostiach hosťovania arbitrážnych a iných obdobných konaní na území SR. Takzvané hostiteľské dohody, na základe ktorých takéto partnerstvo prebieha, má súd uzatvorené so 17 krajinami sveta.



Czepelak tiež rokoval so slovenskou delegáciou vedenou veľvyslancom SR v holandskom Haagu Jurajom Podhorským. Ten vôbec ako prvý Slovák aktuálne predsedá Správnej rade Stáleho arbitrážneho dvora.



V rámci pracovného programu sa generálny tajomník stretol aj so zástupcami Slovenskej advokátskej komory, predstaviteľmi Rozhodcovského súdu zriadeného pri Slovenskej advokátskej komore a poskytol hosťovskú odbornú prednášku pre študentov Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.



Stály arbitrážny dvor vznikol v roku 1899 a v súčasnosti združuje 124 štátov. Aktuálne administruje viac ako 200 arbitrážnych konaní.