Blanár prijme afrických veľvyslancov pri príležitosti Dňa Afriky
Minister bude s veľvyslancami diskutovať predovšetkým o posilňovaní politických a obchodno-investičných vzťahov i rozvojovej spolupráci.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) – Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa v utorok (26. 5.) stretne s veľvyslancami afrických krajín akreditovaných pre SR pri príležitosti Dňa Afriky. Tento deň si medzinárodné spoločenstvo každoročne pripomína 25. mája. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Afrika je pre Slovensko významným partnerom s rastúcim ekonomickým a geopolitickým významom. Naším cieľom je budovať moderné a vzájomne prospešné partnerstvá založené na rešpekte, politickom dialógu, obchodnej výmene a konkrétnych spoločných projektoch. Aj preto posilňujeme slovenskú prítomnosť a otvárame nové zastupiteľské úrady SR v Alžírsku, Etiópii a Tanzánii,“ uviedol Blanár.
Minister bude s veľvyslancami diskutovať predovšetkým o posilňovaní politických a obchodno-investičných vzťahov i rozvojovej spolupráci. Zároveň o možnostiach zdieľania slovenskej expertízy v oblastiach vodného hospodárstva, udržateľného rozvoja a klimatickej adaptácie.
Podujatie je podľa MZVEZ historicky prvým stretnutím tohto formátu organizovaným slovenskou diplomaciou pri príležitosti Dňa Afriky. Vytvára priestor na dialóg o ďalšom rozvoji vzťahov Slovenska s krajinami afrického kontinentu, dodalo.
