Blanár: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba využiť na deeskaláciu napätia
Bratislava 5. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
„Zastavenie bojov znamená zastavenie nezmyselného zabíjania a ničenia na oboch stranách. Ohlásené prímeria vytvárajú priestor na pokračovanie mierových rokovaní a je potrebné ich na to využiť. Vítam preto iniciatívy z oboch strán, ktoré, verím, budú obojstranne dodržané,“ uviedol minister.
V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že vláda SR aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. „Podporujeme všetky kroky, ktoré vedú k deeskalácii napätia a vytvárajú priestor na rokovania o trvalom mieri,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Nariadením ruského prezidenta Vladimira Putina bolo oznámené jednostranné prímerie zo strany Ruskej federácie v bojoch proti Ukrajine na 8. a 9. mája 2026 pri príležitosti 81. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na tento návrh vyhlásil prímerie s Ruskom, ktoré začne platiť od polnoci z 5. na 6. mája 2026.
