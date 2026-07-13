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Blanár: Prírodné zdroje musia prispievať k mieru, nie konfliktom
Prírodné zdroje podľa neho stoja v centre globálneho hospodárskeho rozvoja, energetickej transformácie a technologických inovácií.
Autor TASR
New York 13. júla (TASR) - Zodpovedné využívanie prírodných zdrojov, ako aj posilňovanie transparentnosti a medzinárodnej spolupráce pri ich správe predstavujú dôležitý predpoklad predchádzania ozbrojeným konfliktom a budovania dlhodobého mieru. V pondelok to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na neformálnom zasadnutí členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré je venované vzťahu medzi prírodnými zdrojmi, mierom a bezpečnosťou, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.
Prírodné zdroje podľa neho stoja v centre globálneho hospodárskeho rozvoja, energetickej transformácie a technologických inovácií. „Ich nezákonné využívanie však naďalej financuje ozbrojené skupiny, predlžuje konflikty a oslabuje štátne inštitúcie. Práve preto je potrebné zlepšovať správu prírodných zdrojov ako súčasť úsilia o predchádzanie konfliktom a udržanie mieru,“ uviedol.
Poukázal tiež na to, že medzinárodné spoločenstvo už vytvorilo viacero mechanizmov na podporu zodpovedného získavania strategických surovín a sledovateľnosti dodávateľských reťazcov. Podľa Blanára však naďalej chýba ich lepšia koordinácia a vzájomná prepojenosť. Budúce riešenia by preto mali vychádzať z existujúcich nástrojov, podporovať ich efektívnejšie uplatňovanie a predchádzať vytváraniu duplicitných mechanizmov.
„Budúci medzinárodný rámec by mal posilňovať prevenciu konfliktov prostredníctvom väčšej transparentnosti a zodpovednosti pri využívaní prírodných zdrojov. Súčasne musí podporovať udržateľný rozvoj a zabezpečiť, aby z využívania prírodných zdrojov spravodlivo profitovali miestne komunity a producentské krajiny,“ dodal minister s tým, že je rovnako dôležité podporovať medzinárodnú spoluprácu a budovanie nástrojov, ktoré krajinám pomôžu posilňovať správu vecí verejných, ich inštitúcie a odolnosť.
Blanár pripomenul aj skúsenosti SR s cezhraničnou spoluprácou v oblasti energetiky a vodného hospodárstva. „Naša skúsenosť ukazuje, že dôvera, dialóg a spoločné pravidlá dokážu významne zmierňovať napätie a prispievať k stabilite,“ dodal.
Téma zodpovedného využívania strategických zdrojov patrí aj medzi priority kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029. Slovensko preto podporuje ďalšiu medzinárodnú diskusiu o prepájaní otázok prírodných zdrojov, mieru, bezpečnosti a udržateľného rozvoja. „Postupný prístup založený na konsenze a praktických riešeniach predstavuje najrealistickejšiu cestu k vytvoreniu komplexného rámca prepájajúceho prírodné zdroje, mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.
Minister Blanár je od nedele do štvrtka na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. V rámci svojho pondelkového programu vystúpil aj na ministerskej časti Politického fóra na vysokej úrovni oudržateľnom rozvoji. Okrem iného absolvuje aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)
Prírodné zdroje podľa neho stoja v centre globálneho hospodárskeho rozvoja, energetickej transformácie a technologických inovácií. „Ich nezákonné využívanie však naďalej financuje ozbrojené skupiny, predlžuje konflikty a oslabuje štátne inštitúcie. Práve preto je potrebné zlepšovať správu prírodných zdrojov ako súčasť úsilia o predchádzanie konfliktom a udržanie mieru,“ uviedol.
Poukázal tiež na to, že medzinárodné spoločenstvo už vytvorilo viacero mechanizmov na podporu zodpovedného získavania strategických surovín a sledovateľnosti dodávateľských reťazcov. Podľa Blanára však naďalej chýba ich lepšia koordinácia a vzájomná prepojenosť. Budúce riešenia by preto mali vychádzať z existujúcich nástrojov, podporovať ich efektívnejšie uplatňovanie a predchádzať vytváraniu duplicitných mechanizmov.
„Budúci medzinárodný rámec by mal posilňovať prevenciu konfliktov prostredníctvom väčšej transparentnosti a zodpovednosti pri využívaní prírodných zdrojov. Súčasne musí podporovať udržateľný rozvoj a zabezpečiť, aby z využívania prírodných zdrojov spravodlivo profitovali miestne komunity a producentské krajiny,“ dodal minister s tým, že je rovnako dôležité podporovať medzinárodnú spoluprácu a budovanie nástrojov, ktoré krajinám pomôžu posilňovať správu vecí verejných, ich inštitúcie a odolnosť.
Blanár pripomenul aj skúsenosti SR s cezhraničnou spoluprácou v oblasti energetiky a vodného hospodárstva. „Naša skúsenosť ukazuje, že dôvera, dialóg a spoločné pravidlá dokážu významne zmierňovať napätie a prispievať k stabilite,“ dodal.
Téma zodpovedného využívania strategických zdrojov patrí aj medzi priority kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029. Slovensko preto podporuje ďalšiu medzinárodnú diskusiu o prepájaní otázok prírodných zdrojov, mieru, bezpečnosti a udržateľného rozvoja. „Postupný prístup založený na konsenze a praktických riešeniach predstavuje najrealistickejšiu cestu k vytvoreniu komplexného rámca prepájajúceho prírodné zdroje, mier, bezpečnosť a udržateľný rozvoj,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.
Minister Blanár je od nedele do štvrtka na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. V rámci svojho pondelkového programu vystúpil aj na ministerskej časti Politického fóra na vysokej úrovni oudržateľnom rozvoji. Okrem iného absolvuje aj bilaterálne rokovanie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)