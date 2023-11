Blanár privítal zvolenie Slovenska do Výkonnej rady UNESCO

Bratislava 16. novembra (TASR) - Zvolenie Slovenskej republiky do Výkonnej rady Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie aktívneho a zodpovedného partnera na medzinárodnej scéne. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár.



TASR o tom vo štvrtok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).



Slovensko v stredu na 42. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži zvolili za člena Výkonnej rady UNESCO na obdobie rokov 2023 – 2027. SR bola zvolená spomedzi šiestich kandidujúcich krajín a získala 117 hlasov. Spolu so Slovenskom zvolili do rady v rámci regionálnej skupiny aj Srbsko, Albánsko a Českú republiku.



"Dnešné zvolenie do rozhodovacieho orgánu UNESCO potvrdzuje, že Slovensko má nielen odborné znalosti a skúsenosti v oblastiach pôsobnosti organizácie, ale aj reputáciu zodpovedného a spoľahlivého partnera na diplomatickej scéne," povedal Blanár. Podľa jeho slov je "symbolické, že Slovensko sa vracia do Výkonnej rady UNESCO presne po desiatich rokoch v čase, keď si pripomíname 30 rokov nášho členstva v tejto organizácii".



"Teším sa na zintenzívnenie spolupráce s UNESCO s cieľom skvalitnenia vzdelávania, zvýšenia ochrany kultúrneho a prírodného bohatstva, biodiverzity a podpory ľudských práv tak, ako sme si predsavzali v Programovom vyhlásení vlády SR," doplnil šéf slovenskej diplomacie.



Ako ďalej uviedol, UNESCO ponúka širokú škálu programov a aktivít, ktorých implementácia v domácom prostredí je prospešná pre celú spoločnosť.



"Okrem tradičných oblastí UNESCO ponúka inšpiráciu aj pri riešení najaktuálnejších výziev týkajúcich sa využívania umelej inteligencie, neurotechnológií či šírenia informácií v digitálnom priestore. Som preto rád, že Slovensko bude počas nasledujúcich štyroch rokov sedieť za rokovacím stolom a navrhovať konkrétne riešenia v rôznorodých oblastiach mandátu UNESCO," uzavrel Blanár.



Výkonná rada UNESCO je rozhodovacím orgánom UNESCO zloženým z 58 členských krajín zvolených na obdobie štyroch rokov. Slovensko bolo členom Výkonnej rady už trikrát – v rokoch 1995-99, 2001-05 a 2009-13, pripomenulo MZVEZ SR.