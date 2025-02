Blanár: Proces integrácie západného Balkánu zaspal na 20 rokov

Rím 10. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v pondelok po zasadnutí skupiny Priatelia západného Balkánu v Ríme povedal, že proces integrácie západného Balkánu zaspal na 20 rokov. Napriek tomu, že mnohé krajiny podľa šéfa slovenskej diplomacie spĺňali kritéria a boli pripravené otvoriť ďalšie kapitoly prístupových rokovaní, tak z rôznych dôvodov nenastal postup vpred, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Po prvý raz sa na rokovaniach zoskupenia zúčastnili aj šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová a eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Účasť Kallasovej podľa šéfa slovenskej diplomacie dáva vyššiu váhu neformálnemu zoskupeniu, ktoré vzniklo na podporu integračných ambícií krajín západného Balkánu.



"Z tohto pohľadu môžem povedať, že sa dostal západný Balkán a krajiny západného Balkánu do hľadáčika Európskej komisie a že budeme pokračovať v tom nasadení tak, aby sme akcelerovali ten prístupový proces týchto krajín, ktorý už, a môžem to povedať úplne otvorene, zaspal na 20 rokov," vyhlásil Blanár.



Na rokovaniach sa zúčastnil aj veliteľ civilnej misie EULEX v Kosove, ktorý podľa Blanára informoval o tamojších nedeľňajších parlamentných voľbách. Minister uviedol, že je spočítaných približne 80 percent okrskov a politická reprezentácia v Kosove sa výrazne nezmení. Dodal však, že možno bude veľmi ťažké hľadať väčšinu na vytvorenie samotnej vlády.



Minister zároveň uviedol, že informoval aj predstaviteľov krajín západného Balkánu, že SR bude mať po 15 rokoch zastúpenie v misii spojeneckých síl NATO v Kosove (KFOR). Na konci jari by mala mať misia 60 vojakov a následne s potenciálom na rozšírenie až na 150 vojakov.



Podľa Blanára je Bosna a Hercegovina aj vďaka zoskupeniu Priatelia západného Balkánu "v hre", pretože sa otvorili rokovania o vstupe. Stále však bojujú s politickou nestabilitou, čo pre nich podľa slovenského ministra nie je pozitívne, pretože doteraz ako jediná krajina nedokázala splniť požiadavky na čerpanie finančných prostriedkov plánu rastu z EÚ.



Blanár ďalej povedal, že všetci sa zhodujú, že rokovania musia byť založené na pravidlách, ktoré sú stanovené pre vstup do EÚ, nemá to byť politické rozhodnutie a nemali by byť využívané iné témy, ktoré s tým nesúvisia. Na rokovaniach podľa svojich slov hovoril aj o výhradách voči byrokratickému prístupu zo strany EK. Na tlačovej konferencii spomenul Srbsko, ktoré je podľa neho pripravené otvoriť tretí tematický blok rokovacích kapitol a tri roky sa v tejto veci nič nedeje. Predstaviteľky EK v pondelok dali záväzok, že sa budú tejto téme venovať omnoho viac, dodal minister.



Na úvod pondelkovej návštevy si Blanár uctil generála Milana Rastislava Štefánika položením venca k jeho pamätnej tabuli na Benátskom námestí v Ríme. Blanár zdôraznil, že práve na Benátskom námestí Štefánik odovzdával československú zástavu československým légiám, a vyzdvihol silné historické väzby SR a Talianska.



Blanár v pondelok absolvuje aj neformálne stretnutie so svojím srbským náprotivkom Markom Djuričom, s ktorým následne otvorí výstavu kovačického insitného umenia z Vojvodiny v priestoroch slovenského veľvyslanectva v Ríme.