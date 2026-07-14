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Blanár: Dopyt po strategických surovinách prináša príležitosti i výzvy
Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že Slovensko v tomto roku schválilo prvý Akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území SR na roky 2026 – 2030.
Autor TASR
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New York 14. júla (TASR) - Rastúci dopyt po strategických surovinách prináša nielen nové hospodárske príležitosti, ale aj bezpečnostné výzvy, ktoré si vyžadujú zodpovednú správu, transparentnosť a medzinárodnú spoluprácu. Vo svojom vystúpení na zasadnutí Organizácie Spojených národov (OSN) na vysokej úrovni venovanom kritickým nerastom pre energetickú transformáciu to v utorok uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
„Je dôležité si uvedomiť, že dopyt po týchto zdrojoch rastie bezprecedentným tempom. Pre mnohé rozvojové krajiny to predstavuje jedinečnú príležitosť na podporu hospodárskej diverzifikácie, vytvárania pracovných miest a dosahovania cieľov udržateľného rozvoja,“ upozornil s tým, že tento potenciál možno naplno využiť len vtedy, ak ho bude sprevádzať zodpovedná správa vecí verejných, transparentnosť a dôraz na ochranu životného prostredia a ľudských práv.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že Slovensko v tomto roku schválilo prvý Akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území SR na roky 2026 – 2030. Zdôraznil tiež, že otázka kritických surovín úzko súvisí s energetickou bezpečnosťou, ochranou kritickej infraštruktúry a bezpečným prístupom k prírodným zdrojom vrátane vody, ktoré patria medzi priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN.
„Efektívne riadenie kritických nerastov je nevyhnutným predpokladom spravodlivej a udržateľnej energetickej transformácie. Vyžaduje si koordinovaný prístup, ktorý spája politické rozhodnutia, technické riešenia a medzinárodnú spoluprácu,“ vyhlásil. Podľa Blanára je Slovensko naďalej pripravené aktívne prispievať k tomuto úsiliu podporou multilaterálnych riešení, posilňovaním partnerstiev a výmenou skúseností.
Zasadnutie na vysokej úrovni o kritických nerastoch bolo zamerané na posilnenie medzinárodnej spolupráce pri budovaní transparentných, odolných a udržateľných dodávateľských reťazcov nevyhnutných pre globálnu energetickú transformáciu.
Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. Cieľom je predstavenie kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja. Blanár v rámci utorkového programu rokoval aj so zvoleným predsedom 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Khalílurom Rahmánom či s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Fajsalom F. Alibráhímom.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)
„Je dôležité si uvedomiť, že dopyt po týchto zdrojoch rastie bezprecedentným tempom. Pre mnohé rozvojové krajiny to predstavuje jedinečnú príležitosť na podporu hospodárskej diverzifikácie, vytvárania pracovných miest a dosahovania cieľov udržateľného rozvoja,“ upozornil s tým, že tento potenciál možno naplno využiť len vtedy, ak ho bude sprevádzať zodpovedná správa vecí verejných, transparentnosť a dôraz na ochranu životného prostredia a ľudských práv.
Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že Slovensko v tomto roku schválilo prvý Akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území SR na roky 2026 – 2030. Zdôraznil tiež, že otázka kritických surovín úzko súvisí s energetickou bezpečnosťou, ochranou kritickej infraštruktúry a bezpečným prístupom k prírodným zdrojom vrátane vody, ktoré patria medzi priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN.
„Efektívne riadenie kritických nerastov je nevyhnutným predpokladom spravodlivej a udržateľnej energetickej transformácie. Vyžaduje si koordinovaný prístup, ktorý spája politické rozhodnutia, technické riešenia a medzinárodnú spoluprácu,“ vyhlásil. Podľa Blanára je Slovensko naďalej pripravené aktívne prispievať k tomuto úsiliu podporou multilaterálnych riešení, posilňovaním partnerstiev a výmenou skúseností.
Zasadnutie na vysokej úrovni o kritických nerastoch bolo zamerané na posilnenie medzinárodnej spolupráce pri budovaní transparentných, odolných a udržateľných dodávateľských reťazcov nevyhnutných pre globálnu energetickú transformáciu.
Minister Blanár je od nedele 12. júla do štvrtka 16. júla na pracovnej ceste v Spojených štátoch pri príležitosti účasti SR na zasadnutiach OSN v New Yorku. Cieľom je predstavenie kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja. Blanár v rámci utorkového programu rokoval aj so zvoleným predsedom 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Khalílurom Rahmánom či s ministrom hospodárstva a plánovania Saudskej Arábie Fajsalom F. Alibráhímom.
(osobitná spravodajkyňa TASR Diana Semanová)