Blanár reaguje na účasť Rakušana na proteste v Bratislave
Rakušan v utorok na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu z protestu na Námestí slobody, na ktorej držal transparent s českou a slovenskou vlajkou a nápisom „Sme s vami“.
Autor TASR,aktualizované
Praha/Bratislava 17. septembra (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan, ktorý sa v utorok v Bratislave zúčastnil na proteste proti konsolidácii organizovanom opozičnými stranami, tým podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zasiahol do vnútorných záležitostí SR a Slovensko zatiahol do aktuálne vrcholiacej kampane v Česku pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Blanár to napísal v stredu na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že poveril slovenského veľvyslanca v ČR, aby českej strane tlmočil protest slovenskej vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Odmietam zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí Slovenskej republiky, za ktoré považujem účasť podpredsedu vlády a ministra vnútra Českej republiky Víta Rakušana na protivládnom opozičnom proteste 16. septembra 2025 v Bratislave. Takéto konanie neprispieva ku konštruktívnemu slovensko-českému dialógu, ale naopak ho vnímam ako zneužitie v rámci vrcholiacej predvolebnej kampane v Českej republike,“ napísal Blanár. „Veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe som v tejto súvislosti poveril, aby českej strane tlmočil náš protest,“ dodal šéf slovenského rezortu diplomacie.
Podotkol, že napriek deklarovanému súkromnému charakteru cesty je Rakušan podpredsedom vlády a ministrom vnútra ČR a na akýkoľvek jeho pobyt na území iného štátu sa vzťahujú normy medzinárodného práva. „Napriek tomu, že podpredseda vlády a minister vnútra ČR tvrdí, že išlo o jeho súkromnú návštevu, jeho vyjadrenia v rozhovore, ktorý poskytol v reakcii na účasť na protivládnom proteste, svedčia o politickej motivácii,“ myslí si minister.
Po proteste zverejnil zostrihané video z demonštrácie, na ktorom sa rozprával s ľuďmi a stretol sa aj so slovenskými opozičnými lídrami. Doplnil ho komentárom, že nádej pre Čechov aj Slovákov existuje. V stredu na sieti X napísal, že sa v Bratislave ľudí pýtal na to, čo by mali české demokratické strany ukázať voličom, aby ich mobilizovali a udržali Česko na proeurópskej ceste, na čo mu podľa jeho slov Slováci odpovedali, že spoluprácu. Dodal, že práve to jeho strana ponúka.
Podľa Blanára Rakušanovu politickú motiváciu prísť na protest potvrdzuje práve vyjadrenie o tom, že prišiel podporiť „proeurópske smerovanie Slovenska“. Túto tému podľa jeho slov slovenské opozičné strany dlhodobo úmyselne zneužívajú proti súčasnej vláde SR, pričom údajne manipulujú nepravdivými tvrdeniami.
Dodal, že občania SR majú právo vyjadriť svoj názor aj prostredníctvom pokojných protestov. Vláda však podľa jeho slov odmieta, aby sa slovensko-české vzťahy stali prostredníctvom takéhoto konania zo strany Rakušana predmetom politickej kampane. Dodal, že Slovensku na dobrých vzťahoch s Českom záleží a slovenská vláda je pripravená naďalej konštruktívne spolupracovať s vládou, ktorá vzíde po voľbách v ČR.
