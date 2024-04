Blanár rokoval s eurokomisárkou Urpilainenovou i o nelegálnej migrácii

Bratislava 30. apríla (TASR) - Európske otázky, dianie na Ukrajine i strategická iniciatíva Globálna brána (Global Gateway) boli v pondelok v Bratislave hlavnými témami rokovaní ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára a eurokomisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej. TASR o tom informoval Tlačový a komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ).



"Partnerstvom a investíciami nasmerovanými do krajín globálneho Juhu môžeme podporiť ich rozvoj, pomôcť im vo vytváraní stabilnejších podmienok a zvyšovaní životnej úrovne, čo prispeje k tomu, aby ich obyvatelia nemuseli opúšťať svoje domovy a nemuseli hľadať prosperitu v iných štátoch, zväčša v Európskej únii," uviedol Blanár s tým, že v otázkach riešenia nelegálnej migrácie SR dlhodobo zdôrazňuje potrebu zamerať sa na opatrenia predovšetkým priamo v krajinách, kde nelegálna migrácia vzniká.



"Plne preto podporujeme zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do projektov a iniciatív mechanizmu Globálnej brány," dodal Blanár s tým, že v tejto súvislosti oceňuje aktivity Európskej komisie i subjektov na Slovensku. Zároveň vyzdvihol úlohu komisárky Jutty Urpilainenovej pri implementácii projektu, ktorého cieľom je pre tento účel zmobilizovať 300 miliárd eur z verejných a súkromných zdrojov.



Podľa slov eurokomisárky sa za počiatočné obdobie dva a pol roka podarilo dosiahnuť hranicu 70 miliárd eur. Blanár označil cieľovú sumu za ambicióznu vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete v súvislosti s navyšovaním obranných výdavkov a zároveň ťažkosťami v oblasti finančnej situácie, s ktorými sa stretávajú mnohé európske štáty vrátane SR.



Šéf diplomacie SR zároveň informoval Urpilainenovú o aktivitách rezortu a o blížiacej sa medzinárodnej konferencii s názvom "20 rokov členstva Slovenska v EÚ – výzvy a príležitosti", ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. mája 2024 na pôde ministerstva zahraničných vecí. Rovnako potvrdil, že SR podporuje skoré začlenenie štátov západného Balkánu do EÚ a zároveň eurointegračné úsilie Ukrajiny.



Témou stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine. Slovensko podľa Blanára podporuje akékoľvek mierové aktivity s tým, že aktívny prístup zaujme i na nadchádzajúcej mierovej konferencii vo Švajčiarsku. Eurokomisárku tiež oboznámil s konkrétnymi výsledkami nedávneho spoločného rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády v Michalovciach a o aktivitách SR v oblasti odmínovania pri pomoci Ukrajine, spresňuje MZVEZ.