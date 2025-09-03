< sekcia Slovensko
Blanár rokoval s ministrami Egypta a Severného Macedónska o spolupráci
S egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím diskutoval slovenský minister o aktuálnej situácii v Pásme Gazy.
Autor TASR
Bled 3. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár rokoval v utorok na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku so svojimi rezortnými partnermi z Egypta a Severného Macedónska. Hovorili spolu aj o možnostiach prehĺbenia hospodárskej spolupráce, píše TASR podľa stredajšej tlačovej správy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
S egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím diskutoval slovenský minister o aktuálnej situácii v Pásme Gazy. „Stav v Gaze je kritický, humanitárna situácia je katastrofálna a neudržateľná, ako potvrdzujú humanitárne organizácie a tiež samotná Organizácia Spojených národov,“ uviedol Blanár. Pripomenul, že Slovensko minulý týždeň poslalo ďalší balík humanitárnej pomoci a spolu s partnermi pracuje na čo najskoršom termín jeho doručenia priamo na územie palestínskej enklávy.
MZVEZ SR poznamenalo, že Egypt sa angažuje ako mediátor na Blízkom východe a zohral tiež úlohu v rýchlom a úspešnom priebehu posledných evakuácií, prostredníctvom ktorých dostalo Slovensko do bezpečia 266 občanov SR a ďalších 27 krajín.
Minister poďakoval Egyptu za spoluprácu pri prevozoch detských onkologických pacientov spolu s ich rodinnými príslušníkmi z Pásma Gazy. Slovensko takýmto spôsobom pomohlo už v prípade siedmich zrealizovaných evakuačných letov.
Ministri tiež plánujú vzájomné oficiálne návštevy. Ako zdôraznil podľa MZVEZ Abdalátí, výška obchodného obratu aktuálne nezodpovedá vysokej úrovni politických kontaktov a jej možnému potenciálu. V minulom roku dosiahla 342 miliónov eur. „Zhodli sme sa, že potrebujeme podporiť podnikateľov, investície a rovnako zintenzívniť turizmus na oboch stranách,“ doplnil Blanár.
Rozvoj a zintenzívnenie hospodárskych a investičných aktivít boli tiež témou bilaterálneho rokovania s ministrom zahraničných vecí a zahraničného obchodu Severného Macedónska Timčom Mucunskim. „Severné Macedónsko otvára investičné príležitosti, v ktorých dokážeme nájsť nové možnosti pre exportérov zo Slovenska. Diskutovali sme preto o zorganizovaní obchodného fóra a ďalších aktivitách, ako zintenzívniť podporu pre spoločnosti z oboch krajín,“ prezradil slovenský minister.
Zaujímal sa aj o aktuálnu pozíciu Severného Macedónska v súvislosti s jeho eurointegračným procesom a zdôraznil silnú podporu zo strany Slovenska.
Účasť na Bledskom strategickom fóre využil na bilaterálne rokovania so slovinskými podnikateľmi a predstaviteľmi biznis komunity tiež štátny tajomník slovenskej diplomacie Rastislav Chovanec, píše sa v tlačovej správe. Stretol sa s americkým veľvyslancom pri Severoatlantickej aliancii Matthewom Whitakerom. Hovorili spolu o rozvoji obrannej spolupráce, situácii na Ukrajine, ako aj rozvíjajúcom sa partnerstve SR so Spojenými štátmi v rámci jadrovej energetiky.
