Blanár rokoval s nemeckou partnerkou o viacerých dôležitých témach

Berlín 11. októbra (TASR) – Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v piatok v Berlíne rokoval so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou a viacerými poslancami Spolkového snemu. Pracovná cesta poukázala na strategické partnerstvo a mnoho spoločných tém v bilaterálnom dialógu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Nemecko je pre nás veľmi dôležitým partnerom. Som rád, že januárová návšteva premiéra Roberta Fica, ktorého som v Nemecku sprevádzal, bola potvrdením našich veľmi dobrých vzťahov a snahy ich posilňovať. Som rovnako presvedčený, že návšteva slovenského prezidenta o dva týždne bude ďalším zdôraznením našej spolupráce," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Nemecko je pre Slovensko najvýznamnejším obchodným partnerom a ako doplnil minister Blanár, na území SR je štvrtým najväčším investorom – 600 nemeckých spoločností tu poskytuje 140.000 pracovných miest. Vzájomný obchodný obrat dosiahol minulý rok 37,6 miliardy eur.



"Naše štáty sú intenzívne prepojené, preto ak sa niečo udeje v Nemecku, z hľadiska ekonomiky to môže mať dopad aj na Slovensku. Vďaka existujúcemu memorandu o prehĺbenom dialógu však môžeme intenzívnejšie komunikovať naprieč rezortmi,” uviedol minister.



Baerbocková potvrdila, že čím skôr budú Slovensko a Nemecko v rôznych oblastiach spolupracovať a vymieňať si informácie, tým účinnejšia bude pomoc najmä v hospodárskom sektore.



Blanár zároveň pripomenul spoločný postoj Slovenska, Nemecka a ďalších členských štátov Európskej únie, s ktorými hlasovali proti zvýšeniu dovozných ciel na elektromobily z Číny. "Treba si uvedomiť, že ak aj Peking zavedie protiopatrenia, bude to mať negatívny vplyv na ekonomiku Európy. Tento problém vyrieši len úzky dialóg s Čínou," ozrejmil.



Partneri rokovali aj o energetickej bezpečnosti a diverzifikácii energetických zdrojov. "Sme závislí od energetických zdrojov z Ruska – na rope, plyne či jadrovom palive, preto musíme transformáciu zvládnuť tak, aby nemala negatívny dopad na našu ekonomiku a občanov. Som rád, že máme v tejto otázke vzájomné pochopenie," povedal Blanár.



Pri téme nelegálnej migrácie minister uviedol, že chápe, prečo Nemecko zaviedlo hraničné kontroly, ale zdôraznil, že treba hľadať iné riešenie.



Slovensko spolu so štátmi Vyšehradskej štvorky nepodporilo tzv. migračný pakt, keďže niektoré časti nepovažujú za funkčné. "Sme pripravení spolupracovať v tejto téme aj s Nemeckom. My rozlišujeme medzi utečencami a nelegálnymi migrantmi. Utečencom z Ukrajiny sme pomáhali, cez naše hranice prešlo viac ako 2,7 milióna ukrajinských utečencov a z nich 160.000 zostalo na Slovensku,” povedal minister.



Blanár v piatok v Berlíne rokoval aj s predsedom Výboru pre záležitosti Európskej únie nemeckého Spolkového snemu Antonom Hofreiterom, s predsedom Výboru pre obranu Marcusom Faberom a s predsedníčkou Výboru pre ľudské práva, ktorou je Slovenka Renata Alt.



Minister Blanár si pri pamätnej tabuli v Berlíne taktiež uctil pamiatku Alexandra Dubčeka.