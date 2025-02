Blanár rokoval s Türkom a Valovayovou,potvrdil postoj SR k zásadám OSN

Ženeva 26. februára (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na záver svojej cesty v Ženeve rokoval s vysokým komisárom OSN pre ľudské práva Volkerom Türkom a s generálnou riaditeľkou Úradovne OSN Tatianou Valovayovou. Potvrdil pozíciu Slovenska ako aktívneho člena OSN a zdôraznil silné mierové pozície vlády SR. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Šéf slovenskej diplomacie v diskusii s Türkom vyhlásil, že Slovensko je silným podporovateľom multilateralizmu, medzinárodného práva, Charty OSN a ľudských práv.



"Sme aktívnou súčasťou OSN a sme pripravení prevziať na seba zodpovednosť za rozhodnutia, aj preto SR kandiduje za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029 a máme rovnako záujem o trojročný mandát v Rade OSN pre ľudské práva od roku 2032," povedal Blanár.



Partneri hovorili tiež o porušovaní medzinárodného práva v prebiehajúcich konfliktoch na Ukrajine či Blízkom východe. Türk vyjadril optimizmus v súvislosti so zmenami v Sýrii, ktorá sa podľa jeho slov začína otvárať svetu. "V tejto súvislosti Türk požiadal prostredníctvom nášho stretnutia EÚ, aby bola nápomocná, čo som potvrdil, že práve v pondelok sme na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli schválili zrušenie sankcií voči Sýrii," uviedol minister.



S Valovayovou hovoril šéf slovenského rezortu diplomacie o vzrastajúcom napätí a zvyšovaní výdavkov na obranu. Valovayová je súčasne generálnou tajomníčkou a osobitnou predstaviteľkou generálneho tajomníka OSN pri Konferencii o odzbrojení, na ktorej Blanár vystúpil v utorok.



"Pre štáty, ako je Slovensko, je dodržiavanie medzinárodného práva a základných princípov Charty OSN tou najsilnejšou mierovou zbraňou. Je však potrebné, aby si to uvedomili všetky krajiny bez ohľadu na ich veľkosť," upozornil Blanár. S Valovayovou sa zhodli, že je v tejto súvislosti potrebné zapojiť do diskusie mladú generáciu a ukázať jej chyby minulosti, z ktorých sa pri tvorbe budúcnosti môžu poučiť.



V závere dňa navštívil minister knižnicu OSN, kde sú archivované početné dokumenty ešte z čias bývalého Československa. "Hovoria o našom odkaze v OSN a sú dôkazom toho, že tu máme obrovskú stopu, na ktorú môžeme nadväzovať aj my v modernej histórii našej samostatnej Slovenskej republiky," uzavrel Blanár.