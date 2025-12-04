< sekcia Slovensko
Blanár rokoval so zástupcami Gruzínska a Kirgizska
Na stretnutí s Isaevom Blanár nadviazal na aprílovú návštevu Kirgizska, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 100. výročia príchodu československých dobrovoľníkov do Kirgizska.
Autor TASR
Viedeň 4. decembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár sa vo štvrtok vo Viedni zúčastnil na 32. zasadnutí Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), popri ktorom rokoval so zástupcom ministra zahraničných vecí Kirgizska Aseinom Isaevom a šéfkou gruzínskej diplomacie Makou Bočorišviliovou. Na stretnutí vyjadril záujem SR o posilnenie spolupráce s oboma krajinami. TASR o tom informuje podľa tlačového vyhlásenia ministra.
Na stretnutí s Isaevom Blanár nadviazal na aprílovú návštevu Kirgizska, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 100. výročia príchodu československých dobrovoľníkov do Kirgizska v rámci združenia Interhelpo. Blanár považuje Interhelpo za dobrý historický základ spolupráce medzi SR a Kirgizskom, ktorý je možné využiť na jej posilnenie na politickej a ekonomickej úrovni. Opätovne pozval prezidenta a premiéra Kirgizska na návštevu Slovenska.
V súvislosti so stretnutím s gruzínskou rezortnou kolegyňou Bočorišviliovou Blanár zdôraznil, že SR presadzuje dialóg s kandidátskymi krajinami do EÚ, ktorý má byť založený na základných parametroch a aby sa neuplatňoval dvojaký štandard. „Bohužiaľ, veľakrát cítime, že voči Gruzínsku sa uplatňuje dvojaký meter a chceme, aby dialóg medzi EÚ a Gruzínskom bol naozaj otvorený, aby sa tieto kanály nepretrhali,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Vláda v Tbilisi krátko po minuloročných voľbách zmrazila prístupové rozhovory s EÚ do roku 2028. Prístupový proces a desiatky miliónov eur finančnej pomoci zároveň zmrazil aj Brusel v reakcii na prijatie zákona o „zahraničných agentoch“ v gruzínskom parlamente. SR je v tejto súvislosti podľa Blanára advokátom Gruzínska a presadzuje, aby sa k nemu pristupovalo férovo a aby Tbilisi malo priestor vysvetliť všetky otázniky.
Šéf slovenskej diplomacie tiež Bočorišviliovej zdôraznil, že SR má záujem o prehlbovanie spolupráce na politickej i hospodárskej úrovni a tieto vzťahy by sa podľa neho mali pretaviť do návštev na najvyššej úrovni.
Na stretnutí s Isaevom Blanár nadviazal na aprílovú návštevu Kirgizska, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 100. výročia príchodu československých dobrovoľníkov do Kirgizska v rámci združenia Interhelpo. Blanár považuje Interhelpo za dobrý historický základ spolupráce medzi SR a Kirgizskom, ktorý je možné využiť na jej posilnenie na politickej a ekonomickej úrovni. Opätovne pozval prezidenta a premiéra Kirgizska na návštevu Slovenska.
V súvislosti so stretnutím s gruzínskou rezortnou kolegyňou Bočorišviliovou Blanár zdôraznil, že SR presadzuje dialóg s kandidátskymi krajinami do EÚ, ktorý má byť založený na základných parametroch a aby sa neuplatňoval dvojaký štandard. „Bohužiaľ, veľakrát cítime, že voči Gruzínsku sa uplatňuje dvojaký meter a chceme, aby dialóg medzi EÚ a Gruzínskom bol naozaj otvorený, aby sa tieto kanály nepretrhali,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Vláda v Tbilisi krátko po minuloročných voľbách zmrazila prístupové rozhovory s EÚ do roku 2028. Prístupový proces a desiatky miliónov eur finančnej pomoci zároveň zmrazil aj Brusel v reakcii na prijatie zákona o „zahraničných agentoch“ v gruzínskom parlamente. SR je v tejto súvislosti podľa Blanára advokátom Gruzínska a presadzuje, aby sa k nemu pristupovalo férovo a aby Tbilisi malo priestor vysvetliť všetky otázniky.
Šéf slovenskej diplomacie tiež Bočorišviliovej zdôraznil, že SR má záujem o prehlbovanie spolupráce na politickej i hospodárskej úrovni a tieto vzťahy by sa podľa neho mali pretaviť do návštev na najvyššej úrovni.