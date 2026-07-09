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Blanár rokoval v Ankare s novým šéfom slovinskej diplomacie Kajzerom
Na partnerstvo krajín nadväzuje aj pôsobenie slovinských vojakov na slovenskom území.
Autor TASR
Ankara 9. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár rokoval v stredu počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare s novým šéfom slovinskej diplomacie Tonem Kajzerom. Išlo o ich prvé osobné stretnutie. Medzi hlavné témy bilaterálneho rokovania patrilo posilňovanie bezpečnosti spojencov, rozvoj hospodárskych vzťahov i intenzívnejšia koordinácia v regionálnych formátoch. TASR o tom vo štvrtok informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.
„Slovinsko patrí medzi našich blízkych partnerov a spojencov. Spája nás spoločný pohľad na význam silnej Severoatlantickej aliancie a zodpovednosť za bezpečnosť Európy. Som presvedčený, že dobré politické vzťahy musia prinášať konkrétne výsledky pre našich občanov a ekonomiky, preto chceme naďalej rozvíjať našu spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Blanár.
Na partnerstvo krajín nadväzuje aj pôsobenie slovinských vojakov na slovenskom území. Blanár to označil za konkrétny prejav spojeneckej solidarity. Ministri sa na stretnutí zhodli, že posilňovanie európskej bezpečnosti musí sprevádzať koordinácia v oblasti energetickej bezpečnosti a budovania odolnosti.
Významnou témou rokovania boli aj hospodárske vzťahy a ekonomická diplomacia. Vzájomný obchod medzi krajinami presiahne ročne 1,2 miliardy eur. „Práve ekonomická diplomacia patrí medzi priority oboch našich vlád, preto chceme naďalej podporovať obchod, investície, inovácie a energetickú bezpečnosť. Som presvedčený, že máme priestor na ďalší rast vzájomného obchodu,“ poukázal slovenský minister.
Blanár okrem toho Kajzerovi predstavil priority slovenského predsedníctva vo formáte V4 zameraného na konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ, sektorovú spoluprácu a posilňovanie kontaktov. Privítal, že Kajzer prejavil záujem Slovinska o intenzívnejší dialóg s krajinami V4.
Partneri rokovali aj o formáte C5, teda o neformálnej skupine stredoeurópskych krajín. „Pravidelný dialóg v regionálnych formátoch nám pomáha lepšie si porozumieť a účinnejšie presadzovať spoločné záujmy v rámci Európskej únie,“ myslí si Blanár. Slovinsku sa poďakoval za podporu slovenskej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Poukázal, že Slovinsko túto pozíciu už zastávalo.
Bilaterálne rokovanie so slovinským ministrom zahraničných vecí absolvoval Blanár popri summite NATO v tureckej Ankare, ktorý sa uskutočnil v utorok a v stredu. Šéf slovenskej diplomacie v rámci oficiálneho programu vystúpil tiež na rokovaní ministrov zahraničných vecí vo formáte Rady NATO - Ukrajina, ako aj na zasadnutí s partnermi Istanbulskej iniciatívy spolupráce.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
„Slovinsko patrí medzi našich blízkych partnerov a spojencov. Spája nás spoločný pohľad na význam silnej Severoatlantickej aliancie a zodpovednosť za bezpečnosť Európy. Som presvedčený, že dobré politické vzťahy musia prinášať konkrétne výsledky pre našich občanov a ekonomiky, preto chceme naďalej rozvíjať našu spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Blanár.
Na partnerstvo krajín nadväzuje aj pôsobenie slovinských vojakov na slovenskom území. Blanár to označil za konkrétny prejav spojeneckej solidarity. Ministri sa na stretnutí zhodli, že posilňovanie európskej bezpečnosti musí sprevádzať koordinácia v oblasti energetickej bezpečnosti a budovania odolnosti.
Významnou témou rokovania boli aj hospodárske vzťahy a ekonomická diplomacia. Vzájomný obchod medzi krajinami presiahne ročne 1,2 miliardy eur. „Práve ekonomická diplomacia patrí medzi priority oboch našich vlád, preto chceme naďalej podporovať obchod, investície, inovácie a energetickú bezpečnosť. Som presvedčený, že máme priestor na ďalší rast vzájomného obchodu,“ poukázal slovenský minister.
Blanár okrem toho Kajzerovi predstavil priority slovenského predsedníctva vo formáte V4 zameraného na konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ, sektorovú spoluprácu a posilňovanie kontaktov. Privítal, že Kajzer prejavil záujem Slovinska o intenzívnejší dialóg s krajinami V4.
Partneri rokovali aj o formáte C5, teda o neformálnej skupine stredoeurópskych krajín. „Pravidelný dialóg v regionálnych formátoch nám pomáha lepšie si porozumieť a účinnejšie presadzovať spoločné záujmy v rámci Európskej únie,“ myslí si Blanár. Slovinsku sa poďakoval za podporu slovenskej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Poukázal, že Slovinsko túto pozíciu už zastávalo.
Bilaterálne rokovanie so slovinským ministrom zahraničných vecí absolvoval Blanár popri summite NATO v tureckej Ankare, ktorý sa uskutočnil v utorok a v stredu. Šéf slovenskej diplomacie v rámci oficiálneho programu vystúpil tiež na rokovaní ministrov zahraničných vecí vo formáte Rady NATO - Ukrajina, ako aj na zasadnutí s partnermi Istanbulskej iniciatívy spolupráce.
(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)