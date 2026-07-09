Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. júl 2026Meniny má Lujza
< sekcia Slovensko

Blanár rokoval v Ankare s novým šéfom slovinskej diplomacie Kajzerom

.
Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Na partnerstvo krajín nadväzuje aj pôsobenie slovinských vojakov na slovenskom území.

Autor TASR
Ankara 9. júla (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár rokoval v stredu počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare s novým šéfom slovinskej diplomacie Tonem Kajzerom. Išlo o ich prvé osobné stretnutie. Medzi hlavné témy bilaterálneho rokovania patrilo posilňovanie bezpečnosti spojencov, rozvoj hospodárskych vzťahov i intenzívnejšia koordinácia v regionálnych formátoch. TASR o tom vo štvrtok informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.

„Slovinsko patrí medzi našich blízkych partnerov a spojencov. Spája nás spoločný pohľad na význam silnej Severoatlantickej aliancie a zodpovednosť za bezpečnosť Európy. Som presvedčený, že dobré politické vzťahy musia prinášať konkrétne výsledky pre našich občanov a ekonomiky, preto chceme naďalej rozvíjať našu spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu,“ uviedol Blanár.

Na partnerstvo krajín nadväzuje aj pôsobenie slovinských vojakov na slovenskom území. Blanár to označil za konkrétny prejav spojeneckej solidarity. Ministri sa na stretnutí zhodli, že posilňovanie európskej bezpečnosti musí sprevádzať koordinácia v oblasti energetickej bezpečnosti a budovania odolnosti.

Významnou témou rokovania boli aj hospodárske vzťahy a ekonomická diplomacia. Vzájomný obchod medzi krajinami presiahne ročne 1,2 miliardy eur. „Práve ekonomická diplomacia patrí medzi priority oboch našich vlád, preto chceme naďalej podporovať obchod, investície, inovácie a energetickú bezpečnosť. Som presvedčený, že máme priestor na ďalší rast vzájomného obchodu,“ poukázal slovenský minister.

Blanár okrem toho Kajzerovi predstavil priority slovenského predsedníctva vo formáte V4 zameraného na konkurencieschopnosť, rozširovanie EÚ, sektorovú spoluprácu a posilňovanie kontaktov. Privítal, že Kajzer prejavil záujem Slovinska o intenzívnejší dialóg s krajinami V4.

Partneri rokovali aj o formáte C5, teda o neformálnej skupine stredoeurópskych krajín. „Pravidelný dialóg v regionálnych formátoch nám pomáha lepšie si porozumieť a účinnejšie presadzovať spoločné záujmy v rámci Európskej únie,“ myslí si Blanár. Slovinsku sa poďakoval za podporu slovenskej kandidatúry na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Poukázal, že Slovinsko túto pozíciu už zastávalo.

Bilaterálne rokovanie so slovinským ministrom zahraničných vecí absolvoval Blanár popri summite NATO v tureckej Ankare, ktorý sa uskutočnil v utorok a v stredu. Šéf slovenskej diplomacie v rámci oficiálneho programu vystúpil tiež na rokovaní ministrov zahraničných vecí vo formáte Rady NATO - Ukrajina, ako aj na zasadnutí s partnermi Istanbulskej iniciatívy spolupráce.





(osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš)
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo štvrtka 9. na piatok 10. júla

Fico: Schválenie rozpočtu v kratšom termíne znamená väčšiu stabilitu

AKCIA LEO: Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu

Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?