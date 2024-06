Blanár: Rokovania o Ukrajine by mali pokračovať aj za účasti Ruska

Bürgenstock 16. júna (TASR) - Mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku je výnimočný, pretože sa na ňom zúčastňujú predstavitelia na najvyššej úrovni, uviedol v nedeľu slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Zároveň vyjadril nádej, že mierové rokovania o konflikte na Ukrajine budú pokračovať za účasti všetkých dôležitých krajín vrátane Ruska, informuje TASR.



Blanár reprezentuje na prebiehajúcom summite vo Švajčiarsku Slovensko, pričom pripomenul, že zastupuje slovenského premiéra Roberta Fica.



"Pevne verím, že tento summit bude naozaj konštruktívny a bude vytvárať priestor pre ďalší pokračujúcu summit, ktorý bude konečne viesť k mierovému rokovaniu so všetkými dôležitými partnermi, ktorí sú potrební za stolom, a to sú krajiny globálneho juhu ale predovšetkým Ruská federácia," povedal Blanár vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.



Podľa šéfa slovenskej diplomacie je summit vo Švajčiarsku výnimočný tým, že sa na ňom zúčastňujú hlavy štátov a premiéri na rozdiel od predchádzajúcich podobných stretnutí, ktoré boli na úrovni politických a bezpečnostných poradcov.



Výnimočnosť prebiehajúceho summitu okrem toho spočíva aj v tom, že sú na ňom rozoberané konkrétne témy. "Je to jadrová bezpečnosť, potravinová bezpečnosť a rovnako aj humanitárne aspekty. Ja osobne sa zúčastním panelu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti, pretože veľmi dobre vieme, že táto bezpečnosť je veľmi dôležitá," uviedol Blanár s tým, že akákoľvek jadrová nehoda na Ukrajine by mohla mať dopad aj na Slovensko.



Blanár sa v sobotu zúčastnil na otvorení plenárneho zasadnutia a v nedeľu vystúpi na plenárnom rokovaní, priblížilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na Facebooku.