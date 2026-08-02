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Blanár: Rómsky holokaust bol tragédiou, o ktorej je potrebné hovoriť
Šéf slovenskej diplomacie upozornil, že Slovensko je už viac ako 20 rokov súčasťou Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA).
Autor TASR
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Bratislava 2. augusta (TASR) - Druhá svetová vojna priniesla ľudské tragédie, o ktorých je potrebné neustále hovoriť a vzdelávať o nich ďalšie generácie. Aby medzinárodné spoločenstvo nezabudlo, kam až môže zájsť nenávisť, rasizmus a diskriminácia. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) to zdôraznil pri príležitosti pietnej spomienky na obete rómskeho holokaustu. Tragické udalosti z konca druhej svetovej vojny pripomína každoročne pamätný deň 2. augusta.
Šéf slovenskej diplomacie upozornil, že Slovensko je už viac ako 20 rokov súčasťou Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA). „Na pôde tohto medzinárodného zoskupenia sa aktívne podieľame na medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumu a zachovávania pamiatky genocídy Rómov počas holokaustu a zároveň pokračujeme v aktivitách zameraných na boj proti predsudkom a diskriminácii rómskych komunít,“ dodal Blanár.
Pri spomienke na rómsky holokaust podľa ministrových slov netreba zabúdať ani na odvahu Rómov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny aktívne zapojili do protifašistického odboja a bojovali rovnako v Slovenskom národnom povstaní. „Aj tieto príbehy sú neoddeliteľnou súčasťou našich dejín. Česť a večná pamiatka všetkým obetiam,“ zdôraznil Blanár.
Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000.
Šéf slovenskej diplomacie upozornil, že Slovensko je už viac ako 20 rokov súčasťou Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu (IHRA). „Na pôde tohto medzinárodného zoskupenia sa aktívne podieľame na medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumu a zachovávania pamiatky genocídy Rómov počas holokaustu a zároveň pokračujeme v aktivitách zameraných na boj proti predsudkom a diskriminácii rómskych komunít,“ dodal Blanár.
Pri spomienke na rómsky holokaust podľa ministrových slov netreba zabúdať ani na odvahu Rómov, ktorí sa počas druhej svetovej vojny aktívne zapojili do protifašistického odboja a bojovali rovnako v Slovenskom národnom povstaní. „Aj tieto príbehy sú neoddeliteľnou súčasťou našich dejín. Česť a večná pamiatka všetkým obetiam,“ zdôraznil Blanár.
Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000.