Blanár s Attafom otvorili zastupiteľský úrad Alžírska v Bratislave
Obaja zároveň potvrdili záujem ďalej prehlbovať spoluprácu medzi krajinami.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) a Alžírska Ahmed Attaf v utorok slávnostne otvorili zastupiteľský úrad Alžírskej demokratickej ľudovej republiky v Bratislave. Obaja zároveň potvrdili záujem ďalej prehlbovať spoluprácu medzi krajinami. Informovali o tom na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní na pôde rezortu diplomacie.
„Otvorili sme prvú ambasádu Alžírska na Slovensku v hlavnom meste. Je to významný míľnik v našej budúcej spolupráci a míľnik pre zintenzifikovanie našich vzájomných vzťahov s Alžírskom,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Otvorenie ambasády je recipročným krokom, ku ktorému pristúpilo Alžírsko v reakcii na rozhodnutie o znovuotvorení veľvyslanectva SR v Alžíri. „Sme vo finálnej fáze aj v Alžíri, kde už máme svojho veľvyslanca a finalizujeme priestory, v ktorých sa bude nachádzať,“ doplnil Blanár.
Ministri na spoločnom rokovaní podpísali memorandum, ktoré má byť mapou budúcej spolupráce. V rámci nej chcú napríklad revitalizovať desať zo 17 zmlúv, ktoré majú krajiny vzájomne uzavreté. „Mali by odzrkadľovať novú generáciu spolupráce,“ priblížil Blanár. Obe krajiny chcú zároveň podľa ministra prehĺbiť spoluprácu v ekonomickej, podnikateľskej i energetickej oblasti, rovnako v oblasti obranného priemyslu.
Vzniknúť by mala spoločná komisia pre ekonomickú spoluprácu, Blanár tiež avizoval podnikateľské misie v oboch krajinách. Ministri hovorili aj o možnostiach strategického partnerstva v oblasti energií, predovšetkým zemného plynu. V tejto súvislosti má Attaf rokovať aj s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Alžírsko chce spolupracovať aj v oblasti obnoviteľných energií či v rámci farmaceutického priemyslu. Pokračovať majú aj politické konzultácie, pričom krajiny chcú podľa Blanára rozvíjať aj spoluprácu na multilaterálnej úrovni. Deklaroval, že Slovensko Alžírsku podáva pomocnú ruku pri záujme spolupracovať v rámci EÚ.
„Hlavným cieľom našej návštevy do vašej krajiny je potvrdiť našu pevnú politickú vôľu k prehĺbeniu obojstranných vzťahov medzi Alžírskom a Slovenskou republikou. Aby sme ich úroveň navýšili na najmožnejšie postavenie,“ uviedol Attaf. Vzťahy krajín podľa jeho slov ovplyvňujú tri hodnoty, a to priateľstvo, dôvera a solidarita. „Som presvedčený, že memorandum, ktoré sme dnes podpísali obsahuje cestovnú mapu k realizácii našich zámerov a cieľov v rôznych oblastiach,“ dodal alžírsky šéf diplomacie.
Možnosti spolupráce sú podľa neho rozsiahle. „Napríklad energie, alternatívne energetické systémy, výroba áut, farmaceutický priemysel, poľnohospodárstvo, digitalizácia, vysokoškolské vzdelávanie, vedecký výskum a riadenie vodných tokov,“ vymenoval Attaf. Považuje za dôležité urýchliť vznik vládnej komisie i vznik spoločnej rady podnikateľov a zamestnávateľov oboch krajín. „Želám si, aby som s Vami osobne dokončil budovanie tejto infraštruktúry, tak by bola cesta otvorená a využili sme všetky príležitosti spolupráce,“ skonštatoval.
Attaf zároveň vyjadril podporu Slovensku v kandidatúre na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 až 2029. „Alžírsko je pripravené byť v spolupráci, aby sme podporili túto iniciatívu. Rada potrebuje taký hlas, aký má SR, hlas múdrosti a dôveryhodnosti,“ doplnil. Blanár mu za podporu poďakoval.
